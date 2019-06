Amici come noi | trama | cast e curiosità del film con Pio e Amedeo

tvzap.kataweb

(Di martedì 25 giugno 2019) Mercoledì 26 giugno, dalle 21.20 in poi su Italia Uno, viene trasmesso con un nuovo passaggio in tv ildi Pio edal titolonoi. Ai tempi della sua uscita nelle sale italiane, comunque, la commedia ha riscosso un discreto risultato di pubblico, totalizzando un incasso complessivo da più di due milioni di euro al botteghinonoi: trailernoi:La storia racconta di due cariPio e, uniti dalla passione per il calcio (gioca nella squadra locale del Real Zapponeta, ma sogna di giocare nel grande Milan) e soci in un business alquanto bizzarro di pompe funebri. Pio, ragazzo con la testa sulle spalle, è in procinto di sposare Rosa, ma scopre durante la festa di addio al celibato che sul web gira un video piccante che ha per protagonista la sua amata., spirito ribelle, un po’ spiantato e donnaiolo, di fronte a ...

FranAltomare : Leggo commenti sparsi qua e là sulla situazione della nave #SeaWatch3. Ricordo agli amici nati da Roma in giù che,… - teatrolafenice : ??«Non essere in collera con la pioggia; semplicemente non sa come cadere verso l’alto» (Vladimir Nabokov). Buongior… - francescocosta : E condire un annuncio come questo con allusioni, battute a mezza bocca, effusioni con i giornalisti amici e freccia… -