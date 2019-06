21 kg di marijuana nascosta nel borsone | pusher in manette

NBA – D’Angelo Russell fermato in aeroporto : il playmaker dei Nets trovato con la marijuana nascosta nel tè : D’Angelo Russell fermato in aeroporto: il playmaker dei Brooklyn Nets è stato trovato in possesso di Marijuana nascosta nel tè La stagione di D’Angelo Russell è stata da incorniciare. Il cestista dei Nets è diventato il leader della franchigia, trascinata ai Playoff con 21.1 punti e 7 assist di media a partita. Prestazione e soprattutto miglioramenti che avrebbero messo in condizione l’ex Lakers di chiedere un sostazioso ...