Tav | Ue chiede all' Italia chiarimenti entro luglio

RicatTava ex amante e chiedeva 20mila euro per tacere : arrestata : Roma – Ha preteso somme di denaro per tre anni dall’ex amante sposato, per mantenere il silenzio sulla loro storia. Sfinito dalle richieste della donna, l’uomo ha denunciato tutto ai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli che hanno arrestato la 46enne con l’accusa di estorsione. La donna dal 2016, al termine di una relazione extra-coniugale, avuta con la vittima, un 57enne romano, ha chiesto in piu’ ...