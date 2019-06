Serie A TV | così Mediapro punta a convincere i club

Coraggio - intensità e divertimento - è una Serie A più ‘europea’ : così il nostro campionato vuole cambiare : Allegri, Spalletti, Ranieri, Gattuso. E poi Sarri, Conte, Fonseca, Giampaolo. Non è una filastrocca né una lista a casaccio di cognomi. Sono tutti allenatori. E questo lo si era capito. Leggendo attentamente, si scopre anche un particolare: sono gli accostamenti tra i tecnici della passata stagione di Juve, Inter, Roma e Milan e quelli di quest’anno (in attesa dell’ufficializzazione di Giampaolo ai rossoneri). Sarri ...

Film e Serie tv sui diritti e le battaglie delle donne - così Hillary e Chelsea Clinton provano a conquistare Hollywood : Hillary e Chelsea Clinton sono pronte a fondare una nuova casa di produzioni. Proprio come Michelle e Barack Obama, anche la recente candidata allo Studio Ovale e la figlia imprenditrice hanno deciso di giocare la carta di Hollywood. Il progetto è ancora in una fase iniziale, ma l'idea sarebbe quella di produrre Film e serie tv. Stando alle loro stesse dichiarazioni, Hillary e Chelsea Clinton desiderano sfruttare questa iniziativa ...

RISULTATI Serie A/ Diretta gol live : così le partite di andata - classifica aggiornata : RISULTATI SERIE A: classifica aggiornata e Diretta gol live delle partite in programma oggi domenica 26 maggio per la decisiva 38giornata, ultimo turno.

Palermo in Serie C - Lotito commenta così : “Non esprimo giudici su cose che non sono di mia competenza”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lazio e azionista della Salernitana, Claudio Lotito, che ha deciso di commentare così a chi gli chiede un giudizio sul caos che ha colpito il campionato di Serie B negli ultimi giorni, il Palermo è stato infatti retrocesso in C e i play-out prima annullati e ora in sospeso dopo che il Tar ha accolto il ricorso del ...

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live : così l'anno scorso - 1turno nazionale - : Risultati playoff Serie C: la Diretta gol live score delle partite di ritorno del primo turno della fase nazionale, oggi mercoledì 22 maggio,.

RISULTATI Serie A/ Diretta gol live : così le partite di andata - classifica aggiornata : RISULTATI SERIE A: classifica aggiornata, Diretta gol live score delle sei partite della 37giornata in programma oggi, domenica 19 maggio.

Serie C o B2? In attesa dei verdetti - il girone meridionale si presenterebbe così : che spettacolo! : Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi per un motivo e chi per l’altro. Per ...

Serie B - i giocatori del Palermo furiosi : “regole stravolte a campionato finito - non funziona così in uno Stato di diritto” : I giocatori rosanero non hanno per nulla accettato la decisione del Consiglio Direttivo della Lega B, che ha deciso comunque di far disputare i playoff “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di ...

La folle idea di Gravina - playoff e playout anche in Serie A : e se si fosse iniziato da questa stagione? Sarebbe andata così : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato presso la sede de “Il Corriere dello Sport” a Roma, ha lanciato un’idea provocatoria: “Il tema dei possibili play-off e play-out in Serie A può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della ...

RISULTATI Serie A/ Diretta gol 36giornata - classifica aggiornata : così all'andata : RISULTATI SERIE A: classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 36giornata in programma oggi, domenica 12 maggio.

Chelsea - Sarri : “Ritorno in Serie A? Per ora no. C’è una differenza tra Chelsea e Napoli. Mi arr**a giocate così tanto” : Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Europa League: Maurizio Sarri parla del match contro i tedeschi a Sky Sport: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quando la partita si apre loro sono una squadra pericolosa. Abbiamo finito la benzina nel secondo tempo, per uno spettatore neutrale è stata sicuramente una bellissima partita. Per andare in Finale di Coppa di Lega ...

FROSINONE IN Serie B SE.../ Retrocessione a un passo : nel 2016 andò così... : FROSINONE in SERIE B SE... ciociari ad un passo dalla Retrocessione artimetica: ecco i risultati che condannerebbero i gialloblu.

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : così verso i playout - diretta gol live : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata del girone A e la diretta gol live score delle partite, previste oggi nella 38e ultima giornata di campionato.

Serie A - il Torino subisce solo dieci gol nel 2019 : nessuno così! : Torino - Nel derby si sfidano le 2 squadre con la miglior difesa in trasferta, per entrambe solo 13 reti esterne subite in campionato. Mazzarr i vanta la terza miglior retroguardia di questo torneo ...