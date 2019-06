Sabrina Salerno strizza le forme nei lustrini

Paola Perego a Non disturbare : la rivelazione su Sabrina Salerno : Paola Perego ospita Sabrina Salerno a Non disturbare e fa una rivelazione Dopo il successo dello scorso anno torna Non disturbare, il programma di interviste intime e senza filtri ideato e condotto da Paola Perego. La conduttrice, da venerdì 21 giugno in seconda serata su Rai1, ricomincerà ad intervistare a quatto occhi, nell’intimità di stanze […] L'articolo Paola Perego a Non disturbare: la rivelazione su Sabrina Salerno proviene ...

Sabrina Salerno e la meditazione : tutto merito di Walter Nudo : Sabrina Salerno ha scoperto la meditazione grazie a Walter Nudo Sabrina Salerno più calma e serena a 51 anni grazie alla meditazione. La cantante italiana – vera e propria icona degli anni Ottanta e Novanta – pratica questa tecnica orientale da tempo. Sabrina l’ha scoperta grazie ad un amico speciale: Walter Nudo. L’italo-canadese è un […] L'articolo Sabrina Salerno e la meditazione: tutto merito di Walter Nudo ...

"Sanremo? Forse ero una pazza". Commozione per Sabrina Salerno : stata una delle donne più amate della musica pop anni '80. Sabrina Salerno torna in tv nel salotto di Mara Venier per un'intervista in cui si percorrono le tappe salienti di un'artista che è diventata ...

Domenica In - Sabrina Salerno super sexy si esibisce dalla Venier con 'Siamo Donne' VIDEO : A Domenica In Sabrina Salerno si esibisce dalla Venier con il suo grande successo, la canzone 'Siamo Donne'. super sexy vestita di pantaloni di pelle nera ha fatto impazzire il pubblico in studio e i ...

Sabrina Salerno divina a Domenica In. E scoppia in lacrime insieme alla Venier : Al programma di Mara Venier un’ospite speciale: la cantante Sabrina Salerno. 51 anni, bellissima con un chiodo rosso e i pantaloni di pelle, racconta la sua vita. Sabrina Salerno è da sempre vista come una donna forte, sicura di sé e prorompente. La sua carriera e i suoi pezzi sono rimasti nella storia della musica italiana e l’hanno coronata come diva “alternativa” che ha combattuto con ironia e sensualità tutti gli stereotipi del mondo ...