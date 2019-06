Regionalizzazione scolastica | gli studenti dicono la loro

scuolainforma

(Di lunedì 24 giugno 2019) In queste ore la scuola scende in campo per dire no allae difendere l’istruzione pubblica. Una manifestazione contro la proposta nata da un’idea della Lega. Secondo l’indagine dell’Osservatorio “Generazione Proteo” della Link Campus University, sotto la direzione del professor Nicola Ferrigni, il 60% degliinterrogati avrebbe espresso un parere negativo alla gestione autonoma delle università da parte delle singole regioni.: le dichiarazioni di Nicola Ferrigni Il professor Nicola Ferrigni ha dichiarato: “Quando si parla di scuola siamo tutti consapevoli dell’esigenza di un rinnovamento che, tuttavia, non può passare tramite la creazione in partenza di disparità che accentuerebbero le differenze regionali e il divario tra Nord e Sud, quasi a volerlo ...

