ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Come spesso accade a molti, anche lain questione si èta mentre era in volo. Peccato però che al momento dell’atterraggio nessuno si sia premurato di svegliarla. Non solo, le hostess non si sono nemmeno accorte di lei e così l’è finito in, con lei ancora a bordo. Così, quando si è svegliata, la signora si è ritrovata bloccata in unvuoto e senza elettricità, “al, dae al freddo”, come lei stessa ha raccontato in un post su Facebook in cui ha denunciato l’accaduto. Tiffani Adams, questo il suo nome, stava volando con la compagnia Air Canada da Quebec City a Toronto, una tratta da 90 minuti: affetta da ansia e insonnia, la signora ha chiuso gli occhi appena dopo il decollo e li ha riaperti solo molte ore dopo. FQ Magazine William e Kate, ...

FQMagazineit : Passeggera si addormenta in aereo e si risveglia in deposito: “Al buio, da sola e al freddo. Nessuno si è accorto d… - Noovyis : Un nuovo post (Passeggera si addormenta in aereo e si risveglia in deposito: “Al buio, da sola e al freddo. Nessuno… - Cascavel47 : Passeggera si addormenta in aereo e si risveglia in deposito: “Al buio, da sola e al freddo. Nessuno si è accorto d… -