Lo stadio di San Siro sarà abbattuto per far spazio a un nuovo impianto?

San Siro - Scaroni e Antonello in coro : “costruiremo un nuovo stadio accanto a quello vecchio” : Presenti entrambi in Svizzera per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, il presidente del Milan e l’ad dell’Inter hanno rivelato come verrà costruito un nuovo San Siro Milan e Inter lavorano per costruire un nuovo Meazza, le due società hanno intenzione di andare avanti nel percorso che condurrà alla costruzione di un impianto rivoluzionario. LaPresse/Roberto Monaldo Presenti in Svizzera per l’assegnazione ...