I Rammstein tornano in Italia nel 2020

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ottima notizia per tutti i fan amanti della musica metal: ihanno annunciato il loro tour per ile saranno anche in. La notizia viene diffusa tramite i social dalla stessa band, che ha condiviso un post sulla propria pagina Facebook Il gruppo musicale tedesco, leader del genere industrial metal, ha reso noto soltanto le città interessate al tour, senza ancora specificare le date....