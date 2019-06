EA ed Epic Games hanno fatto una figuraccia di fronte al Parlamento britannico?

Last Day of June - disponibile gratis sull’Epic Games Store : A partire dal 27 Giugno fino al 4 Luglio, gli utenti dell’Ovosonico e pubblicato da 505 Games, si presenta come un’avventura grafica punta e clicca, con componentistiche puzzel game. Il gioco di racconterà un’intensa avventura sull’amore e sulla morte, rappresentata meravigliosamente in una travolgente esperienza cinematografica. Se ancora non avete avuto modo di recuperare il titolo, vi invitiamo a farlo e di ...

L'avventura spaziale Rebel Galaxy è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Ora che Epic Games Store ha iniziato a distribuire giochi gratuiti su base settimanale, i titolari di un account Epic hanno una varietà ancora maggiore di giochi da aggiungere alla propria collezione; tuttavia, il nuovo programma settimanale significa che gli omaggi sono disponibili per un tempo più breve. Quindi non aspettate troppo a lungo per fare vostro Rebel Galaxy, l'ultimo gioco per PC gratuito disponibile su Epic Store. Il titolo di ...

Fortnite : anche Epic Games difende la sua politica di microtransazioni davanti ai politici britannici : Fortnite è stato un argomento di dibattito in tutto il Regno Unito da quando il Principe Harry, duca di Sussex, ha affermato che il gioco dovrebbe essere vietato.Epic Games ed Electronic Arts hanno presenziato alla sessione con l'UK Parliament's Digital, Culture, Media, and Sport Committee. Quando le società sono state interrogate riguardo al commento del Principe, hanno ammesso di non aver raccolto i dati corretti necessari da presentare alla ...

Epic Games acquisisce Houseparty - la piattaforma social per video chat : Epic Games ha acquisito Houseparty, la piattaforma social per video chat per desktop e dispositivi mobile. I termini dell'accordo non sono stati divulgati, riporta Esportsobserver.Secondo un post sul blog di Houseparty, gli account degli utenti tra le due società saranno tenuti separati. Inoltre, i dati non saranno condivisi tra piattaforme. Per il momento, l'app Houseparty e la sua funzionalità rimarranno invariate.Fondata nel 2015, Houseparty ...

Fortnite : diamo uno sguardo al primo corto animato dedicato al Battle Royale di Epic Games : Epic Games durante l'evento Summer Block Party tenutosi durante l'E3, ha pubblicato un brevissimo corto di quello che sembra un vero e proprio cartone animato dedicato a Fortnite.A quanto pare, come riporta Polygon, il Battle Royale di Epic potrebbe arrivare sugli schermi anche sotto forma di cartone animato. Il mondo di Fortnite ha già un grandissimo successo per quanto riguarda gli oggetti fisici: Epic ha infatti stretto in passato una ...

Il CEO di Epic Games accusa Steam ed altri negozi online di derubare gli sviluppatori : Sembra che la competizione tra Epic Games Store e gli altri negozi online non abbia tregua.Come riporta Segment Next, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha pubblicato un tweet contro Steam ed altri store online, accusandoli di derubare gli sviluppatori.Questa accusa è molto pesante, anche se, come si legge dal tweet, il CEO non ha fatto il nome di nessun negozio online. Tuttavia è facile intuire che Sweeney stava parlando, tra le altre cose, ...

Enter the Gungeon : il dungeon crawler caratterizzato da furiosi scontri a fuoco è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Il dungeon crawler dominato da tremendi scontri a fuoco, Enter the Gungeon, è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store fino alla prossima settimana, quando verrà sostituito da Rebel Galaxy il 20 giugno, riporta PCGamer. Il titolo ha ricevuto un ultimo aggiornamento di recente, tre anni dopo il lancio, quindi lo potrete giocare al meglio. In Enter the Gungeon una banda di disadattati tenta di redimersi sparando, saccheggiando e mettendo ...

Epic Games Store regalerà un gioco ogni settimana per il resto del 2019 : Epic sta estendendo la promozione settimanale di giochi gratuiti fino alla fine dell'anno, riporta VG247.com.Epic ha annunciato che l'Epic Games Store offrirà un gioco gratuito ogni settimana per il resto dell'anno. Epic in precedenza regalava un titolo una volta ogni due settimane, ma da allora ha esteso l'offerta a uno alla settimana durante le promozioni estive.Sembra che questa mossa si sia rivelata popolare, perché ora sarà la norma per il ...

Twin Mirror rinviato al 2020. La versione PC sarà un'esclusiva a tempo di Epic Games Store : Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Dontnod Entertainment hanno rinviato Twin Mirror al 2020. In precedenza, il titolo era atteso per quest'anno, riporta Gematsu.Inoltre, Dontnod Entertainment ha siglato una partnership esclusiva con Epic Games per la distribuzione della versione PC di Twin Mirror esclusivamente tramite l'Epic Games Store per un periodo di 12 mesi."In linea con la nostra strategia di sviluppo e grazie alla nostra ...

Shenmue 3 per PC sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Shenmue 3 ha fatto una breve apparizione al PC Gaming Show di quest'anno, con le classiche scene QTE e un breve assaggio del combattimento, ma non solo. Infatti, come segnala Eurogamer.net, è stato anche rivelato che il gioco in versione PC sarà un'esclusiva di Epic Games Store."Lo sviluppo di Shenmue 3 è andato avanti utilizzando Unreal Engine e il supporto che abbiamo ricevuto da Epic è stato eccellente", ha dichiarato lo sviluppatore Ys Net ...

L'ex esclusiva console Omen Of Sorrow arriva su Epic Games Store : Omen of Sorrow è un curioso picchiaduro caratterizzato da un set di quattro comandi, il gioco è stato in esclusiva console fin dalla sua pubblicazione del 2018 ma sembra a breve anche i giocatori PC potranno metterci sopra le mani, a patto che si utilizzi l'Epic Game Store.Come riporta Gamingbolt, il gioco prende ispirazione da personaggi classici della letteratura horror come il Dr. Frankenstein e Mr. Hyde, comprende una modalità online ...

Baldur's Gate 3 arriverà su Steam e GOG - ma non su Epic Games Store : Ieri Larian Studios ha annunciato durante lo Stadia Connect, Baldur's Gate 3. Il tanto atteso seguito nell'universo di Forgotten Realms uscirà su Google Stadia e PC. Tuttavia, mentre come segnala US Gamer, il fondatore e CEO di Larian, Swen Vincke, ha detto che non sarà lanciato su Epic Games Store.Vincke ha dichiarato: "vedrai comparire le pagine di Steam, vedrai comparire pagine GOG, ma non compariranno le pagine di Epic. Non credo nelle ...

Enter the Gungeon presto disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Enter the Gungeon è un bullet hell caratterizzato da meccaniche tipiche dei dungeon crawling con un focus particolare sulle armi da fuoco, il titolo è stato pubblicato da Dodge Roll Games ed è riuscito a conquistare pubblico e critica. Sarà inoltre il prossimo titolo che Epic Games Store regalerà ai suoi clienti.Come riporta Resetera, Kingdom New Lands è attualmente il gioco gratis proposto da Epic, potrete dunque riscattare Enter the Gungeon a ...

Metro Exodus non è più un'esclusiva di Epic Games Store? Il gioco è stato avvistato su Microsoft Store : Come tutti sappiamo, Metro Exodus è diventato un'esclusiva di Epic Games Store e, all'annuncio, si confermò che si trattava di un accordo esclusivo di un anno. Secondo un nuovo elenco su Microsoft Store, però, potremmo vedere il gioco su una piattaforma diversa sul PC prima del previsto. A quanto pare, potremmo vederlo già la prossima settimana se l'elenco è corretto, riporta Wccftech.La data comparsa è il 9 giugno, giorno della conferenza E3 di ...