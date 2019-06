Box Office Italia 23 giugno in attesa di Toy Story 4 in testa Arrivederci Professore

dituttounpop

(Di lunedì 24 giugno 2019) Box23e USABoxUSA 23: Toy4 in118 milioni di dollari in patria per il quarto capitolo di Toyche diventano 238 milioni in tutto il mondo nuovo record per l’esordio di un cartone animato, superando i 235,8 milioni de Gli Incredibili 2. Nonostante i numeri da capogiro e il distacco incredibile con gli altri competitor, con il secondo piazzato a 104 milioni di distanza, Toyin patria ha raccolto meno di quanto in molti prevedevano.Come detto briciole per gli altri con La Bambola assassina a un buon 14 milioni di dollari e gli altri vecchi frequentatori del boxche si scambiano le posizioni.Box23Toy4 uscirà da noi soltanto mercoledì confermando quindi il trend di questo inizio d’estate che vede gli incassi al botteghino far registrare un buon +3.1% rispetto allo scorso anno e un ...

