Attualissima la fatturazione a 28 giorni | multe dimezzate per i gestori | alcuni

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ritorna in ballo il discorso legato allaa 28operata dai maggiori operatori telefonici nazionali, sia per quanto riguarda la telefonia mobile che la fissa. Le ultime notizie rivelano del dimezzamento della multa loro inflitta: l'AGCOM, infatti, avrebbe effettuato il ricalcolo delle sanzioni a seguito delle sentenze del TAR del Lazio, andando ad abbattere l'importo in maniera considerevole. Come riportato da 'mondomobileweb.it', le relative delibere (219/19/CONS per WindTre, 220/19/CONS per Vodafone, 222/19/CONS per Fastweb e 221/19/CONS per TIM), che portano tutte la data del 7 giugno scorso, non lasciano spazio ad altre interpretazioni: dai 1.160.000 precedenti si è adesso passati a 580.000 euro, corrispondenti all'esatta metà della cifra iniziale. Come mai una decisione tanto drastica? Pensate solo che il TAR del Lazio, dopo i ricorsi presentati e condotti dai ...

