UFFICIALE – La SSC Napoli ha deciso di non riscattarlo | non è più un giocatore azzurro

UFFICIALE – La SSC Bari diventa una società per azioni - tutti i dettagli : La SSC Bari comunica che in data 12 giugno 2019 presso la sede della Filmauro s.r.l., con atto ai rogiti del notaio Dottoressa Fabiana Togandi in ottemperanza ai principi previsti dalla legge n.91/1981 e visto l’accesso della società al settore professionistico della F.I.G.C è stata trasformata in società per azioni. La nuova denominazione sociale è società Sportiva Calcio Bari S.p.A.(per brevità S.S.C. Bari S.p.A.) e l’Amministratore ...

Nasce la Scuola Calcio UFFICIALE SSC Bari : Nasce la Scuola Calcio Ufficiale SSC Bari. La notizia è data dall’Ansa. Per realizzarla Luigi De Laurentiis ha stretto un accordo con l’Intesa Sport Club Bari. De Laurentiis si è detto molto contento della collaborazione: “Avere una nostra Scuola Calcio Ufficiale credo sia un tassello fondamentale per sviluppare il progetto del settore giovanile. Crediamo molto nella programmazione e nella possibilità di coltivare ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

UFFICIALE – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli : Napoli-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il comune con un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello ...