Tragedia a Matera | travolti da un mietitrebbia | muoiono due fratelli

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Emanuela Carucci Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia di uno dei due, una ragazza di 19 anni. La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di, ma non è in pericolo di vita Unanelle campagne tra Pomarico e Miglionico, un Comune in provincia di. Dueagricoltori sono morti mentre lavoravano un terreno,da un. Il pesante mezzo, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Ma per i due uomini, di 55 e 58 anni, non c'è stato nulla da fare. È rimasta ferita anche una terza persona, la figlia del 55enne. Si tratta di una giovane donna di 19 anni. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all'ospedale "Madonna delle Grazie" die non sarebbe in pericolo di vita. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per ...

Carmela_oltre : RT @TuttoH24: Tragedia nelle campagne di Miglionico: due fratelli muoiono travolti da una mietitrebbia - TuttoH24 : Tragedia nelle campagne di Miglionico: due fratelli muoiono travolti da una mietitrebbia -