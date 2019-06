EUROPEAN GAMES 2019 Programma | si parte con discipline di precisione | 23 giugno

Tiro con l’arco - EUROPEAN GAMES 2019 : Lucilla Boari e Mauro Nespoli si qualificano per la finale e per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : Giungono buone notizie per l’Italia del Tiro con l’arco agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Lucilla Boari e Mauro Nespoli accedono alla finale per l’oro della gara mista a coppie, qualificandosi anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in questa specialità. La competizione odierna metteva in palio per la vincitrice un solo tagliando per il Giappone. Considerando tuttavia che la Gran Bretagna, avversaria degli azzurri ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

Tiro a segno - EUROPEAN GAMES 2019 : Paolo Monna si qualifica per la finale di pistola 10m - con il quarto punteggio : Arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, dove sono in corso le gare valide per gli European Games 2019. Paolo Monna si è infatti qualificato alla finale del contest di pistola 10m totalizzando 582/600 punti. Ottima la regolarità del tiratore azzurro capace di sfoderare serie tre serie da 96 e tre serie da 98 per arrivare al primo obiettivo di giornata. A primeggiare davanti a tutti è stato invece il russo Artem ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Finale per il Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna avanza nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 JUDO – Successo anche per Fabio Basile nei 73 kg, il campione olimpico avanza al secondo turno avendo la meglio sull’austriaco Reiter 9.38 JUDO – Christian Parlati supera il primo turno negli 81 kg superando il croato Druzeda 9.35 Tiro A SEGNO – La Finale maschile andrà in scena alle 10.30, adesso la qualificazione femminile con Maria Varricchio e Margherita ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PODIO AZZURRO! Italia in FINALE nel Mixed Team di arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 arco – E’ FINALEEEEEEEEEE!!! Azzurri da medaglia nel Mixed Team dell’arco olimpico!!!! Battuta 6-2 la Bielorussia (38-31) nell’ultimo set. Ora vediamo chi tra Germania e Gran Bretagna affronterà gli azzurri per l’oro 9.19 arco – La Bielorussia accorcia le distanze. 4-2 per l’Italia che ha la seconda possibilità di chiudere il match a proprio ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in semifinale nel Mixed Team di arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28 arco – Olanda avanti 3-1 con la Bielorussia. Chi vince va in semifinale con l’Italia nel Mixed Team dell’arco olimpico 8.27 TIRO A SEGNO – Risale la china Monna che al momento è virtualmente al settimo posto ma manca ancora molto alla fine della qualificazione 8.24 TIRO A SEGNO – Iniziate le qualificazioni della carabina aria compressa 10 metri maschile. Non ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia da podio nel ciclismo e nel tiro a volo - tocca a Fabio Basile nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (23 giugno) – Gli azzurri in gara (23 giugno) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L’Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l’arco che mette in ...

Ciclismo - EUROPEAN GAMES 2019 : Davide Ballerini e Dario Cataldo per una medaglia - possibile volata sul tracciato di Minsk : Tra gli appuntamenti più attesi del programma degli European Games 2019, competizione interdisciplinare in corso di svolgimento a Minsk, in Bielorussia, c’è sicuramente la prova in linea maschile di Ciclismo. La concomitanza con diversi appuntamenti di primo piano del calenDario internazionale è la principale ragione dietro l’assenza di nomi di primo piano nel gruppo partenti, ma rappresenta anche un’opportunità in più per la spedizione azzurra, ...

Ciclismo - EUROPEAN GAMES 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. La startlist e i partecipanti della gara : Oggi si svolgerà la prova in linea maschile di Ciclismo agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). I corridori dovranno affrontare 12 volte un circuito cittadino di 15 km per un totale di 180 km. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con qualche breve strappo non impegnativo e sulla carta si adatta quindi ai velocisti. Saranno cinque gli italiani in gara. La Nazionale guidata dal CT Davide Cassani si affiderà a Davide Ballerini, ...

Ciclismo - EUROPEAN GAMES 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la prova in linea maschile : Dopo la prova in linea femminile, il programma del Ciclismo agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia) proseguirà oggi con la gara maschile. La concomitanza con diversi appuntamenti di primo piano del calendario internazionale è la principale causa di un gruppo partenti non eccezionale, anche se non mancheranno corridori di primo piano. Il percorso sarà il medesimo della prova femminile, un circuito di 15 km da ...

EUROPEAN GAMES 2019 - tutti gli italiani in gara domenica 23 giugno. Orari delle gare e su che canale vederle in tv : Giornata importante per gli italiani, la terza degli European Games 2019. Si fa davvero sul serio con tantissime discipline, in cui l’Italia può davvero dire la sua sia a livello di turni preliminari che di finali. Grandissima è l’attesa per il debutto di Alexandra Agiurgiuculese, che è la stella del giorno con le sue finali individuali nella ginnastica ritmica. L’apertura spetta al tiro con l’arco con Lucilla Boari e ...

Sambo - EUROPEAN GAMES 2019 : sfortunati i tre azzurri - tutti sconfitti nella finale per il bronzo : tutti in gara oggi gli azzurri del Sambo agli European Games di Minsk: purtroppo non arrivano medaglie per gli atleti italiani, condannati anche da un pizzico di sfortuna. Alice Perin, Mattia Galbiati ed Alessio Miceli raggiungono tutti la finale per il bronzo, ma escono sconfitti dalla sfida per il podio. Alice Perin (-64 kg) supera nei quarti per 7-0 la tedesca Jule Horn, ma poi in semifinale perde contro l’ucraina Olena Sayko per 1-5 ed ...

Tennistavolo - EUROPEAN GAMES 2019 : due azzurri superano il secondo turno preliminare : Tre azzurri del Tennistavolo oggi hanno iniziato il loro cammino nei tabelloni di singolare agli European Games: tutti ammessi al secondo turno, due azzurri hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi, che si disputeranno domani, quando partirà anche il tabellone del doppio misto, con gli ottavi di finale. Nel singolare maschile passa il turno Niagol Stoyanov, che supera agevolmente per 4-0 (13-11, 11-8, 11-9, 11-9) il belga Florent Lambiet, ...

Basket femminile 3×3 - EUROPEAN GAMES 2019 : azzurre eliminate nella fase a gironi. Italia sconfitta da Serbia e Russia : Eliminazione per la nazionale femminile di Basket 3×3 agli European Games di Minsk. Le azzurre (Contu, De Cassan, Russo, Landi) non hanno superato la prima fase, chiudendo il girone all’ultimo posto con zero punti. Decisive le sconfitte con la Serbia (18-17) e la Russia (21-2). Questo il riepilogo dei risultati di oggi GRUPPO A BieloRussia-Russia 21-16 Italia-Serbia 17-18 Russia-Italia 21-2 Serbia-BieloRussia 21-15 Classifica: ...