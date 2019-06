Ambra | «Il mio primo Vasco»

vanityfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Mai stata a un concerto di, eppure è una delle cento cose da fare almeno una volta nella vita. IO finalmente l’ho fatta! Non fate ironia care disordinarie perché sicuramente voi non avete visto quello di Albano e Romina mentre io sì e dopo che AL è stato dichiarato «pericoloso» oltre che a Sanremo anche in Russia. Mi sono preparata come la più esaltata tra le giovani ragazze vecchie, cercando un look credibile senza dovermi cambiare in macchina come si faceva da piccole per non essere sgridate dai genitori, in questo caso invece per evitare al rientro di non trovare più i miei figli portati via dai servizi sociali. Pantalone nero di ecoqualcosapelle, top smanicato di elastanlycrachina comprato a Ladispoli 10 anni fa che quando rispondo alla domanda «Ma dove l’hai preso? Io non li trovo con questo tessuto così particolare» mento spudoratamente dicendo «Non si trova più, è un pezzo ...

Ambra_7 : Ecco la nuova moto del mio ragazzo, adesso mi devo comprare la tuta per fare le girate ?? - FabioQuellaltro : @SimoDeMeuron Fra un po' arriva Ambra con 'che cosa c'è nel mio zainetto' come una instagrammer ante litteram - Ambra_7 : Ieri il mio ragazzo ha comprato la moto che da quando ha iniziato l'università sognava. Sono così orgogliosa di lui ?? -