Allan su James Rodriguez al Napoli | “È un giocatore di qualità mondiale | se arriva siamo

forzazzurri

(Di domenica 23 giugno 2019) Brasile, intervista adin mixed zone, commentaDal Sud Americail centrocampista brasiliano delcommenta il possibile arrivo in azzurro del colombiano, in un’intervista rilasciata al giornalista Tancredi Palmerio inviato di TMW in Brasile. Queste le sue dichiarazioni sue Sarri: “è un calciatore di. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti a”. Su Sarri alla Juve “Nessuna reazione. È stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Noiile lui ora sarà un nostro avversario, cercheremo di batterlo”. Leggi anche, Insigne verso l’Atletico: al suo postoLozano Potrebbe interessare anche ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera della CF Damm di Barcellona L'articolosual ...

napolista : #Allan: «#JamesRodriguez è un giocatore mondiale. Ora #Sarri sarà ostro avversario» Il centrocampista azzurro inter… - SiamoPartenopei : Allan chiama James Rodriguez: 'E' mondiale, felice se viene al Napoli! Su Sarri alla Juventus...' - SiamoPartenopei : VIDEO - Allan a Tmw: 'Pronti ad accogliere James, è un grande! Sarri? Proveremo a batterlo' -