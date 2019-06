U&D | Pamela Prati possibile tronista a settembre per trovare l' amore RUMORS

U&D Trono Over - Pamela contro Stefano : 'Durante la nostra storia ha sentito la sua ex' : Il Trono Over di Uomini e Donne ha chiuso i battenti da circa una settimana, ma le dame e i cavalieri protagonisti del dating show più famoso d'Italia continuano a far parlare di sé. Nella lista delle coppie più popolari dell'edizione appena passata, troviamo Pamela Barretta e Stefano Torrese: i due, dopo vari battibecchi, sono usciti insieme dal programma nel mese di febbraio, ma nel giorno in cui hanno deciso di siglare il loro amore in ...

U&D - battibecco tra Ursula e Pamela : 'Se tu accetti i tradimenti sono fatti tuoi' : Ursula Bennardo ha deciso di commentare sui social lo scontro accaduto a Uomini e Donne alcuni giorni fa tra Pamela e Stefano. Roberta Paduano ha infatti mostrato in puntata alcuni messaggi che il cavaliere le avrebbe mandato, suscitando l'ira della Barretta che ha deciso prontamente di lasciarlo, delusa dal suo comportamento. Nonostante l'uomo cercasse di dare le sue spiegazioni, lei non ha voluto sentire ragioni. Secondo Ursula, Roberta ...

Spoiler U&D - puntata odierna : Pamela chiude definitivamente con Torrese - volano insulti : Oggi, 22 maggio, su canale 5, a partire dalle 14,45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando a quanto anticipato dal portale 'Witty tv', nel corso dell'appuntamento odierno, assisteremo al ritorno in studio di Pamela Barretta e Stefano Torrese, che racconteranno cosa è successo tra loro dopo la lite avvenuta la settimana scorsa, a seguito della scoperta di alcuni messaggi inviati dal cavaliere a Roberta ...

U&D - la dama Pamela Barretta sbotta sui social : 'Avrei molto da dire' : Il finale di stagione di Uomini e Donne dedicato al Trono Over sta riservando ai telespettatori diversi colpi di scena. Dopo la fine della relazione tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, alcuni fan si sono chiesti se i due torneranno o meno nel programma. La rottura tra la coppia è ufficiale e sarebbe stata causata da alcuni messaggi piuttosto ambigui che il cavaliere si sarebbe scambiato con Roberta Di Padua. Nonostante i contatti fra Stefano ...

Gossip U&D : secondo Valentina Autiero - Pamela e Stefano fingono : Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, c'è stata una discussione molto animata tra le due dame Pamela Berretta e Valentina Autiero. Proprio in questa precisa occasione sembrerebbe proprio che Pamela abbia offeso pesantemente la Autiero. Un rapporto non proprio idilliaco, come si può intuire anche dall'ultima intervista rilasciata dalla Autiero ...

Gossip U&D - Valentina dà della poco di buono a Pamela che tuona : 'Cercati un legale' : La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata lo scorso 14 maggio, ha visto il ritorno in studio di un'ex protagonista: Pamela Barretta. Dopo aver lasciato definitivamente Stefano Torrese per gli sms compromettenti che si è scambiato con Roberta Di Padua, la pugliese è tornata ad occupare il suo posto nel parterre non senza polemiche: Valentina Autiero, infatti, si è scagliata contro la "collega" con parole poco carine, che hanno spinto la ...

U&D anticipazioni Over : Pamela e Stefano si dicono addio - Platano e Guarnieri litigano : Martedì 14 maggio è avvenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne durante la quale, come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", sono di nuovo intervenuti Pamela Barretta e Stefano Torrese dopo quanto avvenuto nella puntata precedente. Entrambi nella registrazione antecedente sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena che li ha indotti a litigare furiosamente dopo che Roberta ha rivelato di aver ...

Anticipazioni U&D : Ida e Riccardo in stand-by - Pamela lascia Stefano - Armando va via : Martedì 14 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne: il blog "Vicolo delle News" fa sapere che ci sono stati ben tre addii, molte liti furiose e nessun lieto fine. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono sentiti solo al telefono, ma le cose tra loro non vanno bene: la dama non si fida dell'ex e dice che lui non fa nulla di concreto per riconquistarla. Pamela e Stefano sono tornati in studio per ufficializzare ...

Spoiler U&D - Stefano e Pamela al capolinea - la Di Padua dichiara : 'Faccio ciò che sento' : Il Trono Over di Uomini e Donne si sta trasformando in una soap opera italiana con rotture e misteri tutti da risolvere. In perfetto stile 'Beautiful' , nelle prossime puntate dedicate a dame e cavalieri, si arriverà ad una clamorosa rivelazione. Stefano Torrese e Pamela Barretta, che proprio all'interno del parterre 'mariano' si sono conosciuti qualche mese fa, torneranno per condividere la propria felicità con i telespettatori. E il loro ...

Anticipazioni U&D : Stefano e Pamela hanno litigato : Siamo nella fase finale della stagione di Uomini e Donne, e il dating show di Mediaset sta ancora riservando dei colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda le vicende del trono Over. Nelle scorse settimane, abbiamo assistito a vari addii di diversi protagonisti della trasmissione, come quello di Rocco Fredella, la cui colpa, come dichiarato dal cavaliere, è esclusivamente di Gemma Galgani. Anche Michele Loprieno ha lasciato il programma ...

U&D Trono Over : Pamela Barretta e il suo fidanzato rompono la loro relazione : Durante l'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne (il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), l'ex dama Pamela Berretta ha scoperto che il suo fidanzato Stefano Torrese si sentiva con Roberta Di Padua. Proprio per questo motivo ha troncato la relazione ed è tornata nuovamente single. La dama ha scoperto la frequentazione durante l'ultima registrazione del programma andando poi a sfogarsi, non ...

U&D trono over - ultima registrazione : lite furiosa tra Pamela e Stefano a causa di Roberta : L'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 8 maggio, è stata ricca di colpi di scena, così come riportato dal sito 'Il Vicolo delle news'. Stando a quanto riportato dal blog, Riccardo Guarnieri ha chiesto di richiamare nel programma la sua ex Ida Platano, deciso a riconquistarla. Da quanto apprendiamo, la Platano accetterà di tornare in trasmissione, anche se si prenderà del tempo per decidere su quanto richiesto ...

Anticipazioni U&D over : Ida torna in studio - Pamela lancia l'anello di Stefano : Mercoledì scorso si sono effettuate le registrazioni di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto emerso da alcune Anticipazioni, pare che l'appuntamento si sia rivelato ancora più movimentato del solito. Gli episodi che hanno surriscaldato eccessivamente gli animi sono stati due. Il primo riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre il secondo riguarda Pamela Barletta e Stefano Torrese. Riccardo, infatti, ha voluto ...

Anticipazioni U&D : Pamela lancia un gioiello su Torrese dopo aver letto sms compromettenti : La storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sarebbe finita anche per l'intromissione di Roberta Di Padua: è questa l'indiscrezione che arriva dall'ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata. Le Anticipazioni del web sulla registrazione dell'8 maggio, infatti, fanno sapere che la dama ha fatto leggere alla 'collega' gli sms compromettenti che si è scambiata con il suo fidanzato quando erano già una coppia: la pugliese, in ...