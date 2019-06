Hugh Jackman | che serve caffè ai suoi fan di Chicago

vanityfair

(Di sabato 22 giugno 2019)in Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiaper ifan farebbe qualsiasi cosa. Persino servirgli unbollente e firmare autografi sotto il sole. È successo venerdì 21 giugno a, quando l’attore ha deciso di prestarsi nel ruolo di barista in un camion nero con il logo di Laughing Man, costola della fondazione Laughing Man Coffee Company cheha fondato nel 2011 insieme a David Steingard, ex procuratore penale di Brooklyn. Mentre sosta aper il suo tour live The Man. The Music. The Show., il divo ne approfitta per tenere vivo il giro di affari e, soprattutto, per ...

mycroftpedia : @catjolras cioè io sono la prima a dire che dovrebbero prendere attori di broadway per i musical, però il cast di l… - SimonaCroisette : Sto guardando #eddietheeagle e niente sono una Bimba di Taron e sono innamorata di Taron quanto Richard Madden ??????… -