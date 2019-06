Giuseppe Conte con Salvini | Procedura d' inflazione? Blocchiamo tutto

Silvio Berlusconi in aiuto a Giuseppe Conte contro l'Ue : il piano - governo nel mirino : Questo giornale vuole bene a Giuseppe Conte come lo si può volere a un commissario tecnico della nazionale di calcio che riteniamo incapace. Facciamo il tifo per lui, ma siamo realisti e vediamo tutti i limiti, suoi e della sua squadra. Così ieri abbiamo scritto che sarebbe andato a Bruxelles a pren

Sea Watch - Giuseppe Conte e l'assist a Matteo Salvini : "Sempre pronti a intervenire" : Matteo Salvini gli ha scritto una lettera per chiedergli di intervenire sul caso della Sea Watch e il premier Giuseppe Conte gli ha risposto così: "Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, il premier è sempre disponibile ad intervenire" in soccorso ai propri ministri, "nel Consiglio europeo sia

La lettera di Matteo Salvini a Giuseppe Conte : “La Sea Watch vada in Olanda” : Matteo Salvini ha scritto una lettera a Giuseppe Conte, chiedendogli di richiamare personalmente i Paesi Bassi affinché si prendano le loro responsabilità nella vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ferma da oltre una settimana a largo di Lampedusa. A bordo ci sono ancora 43 persone, bloccate da un divieto del Viminale e dalla politica dei porti chiusi.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Giuseppe Conte : "Situazione molto complicata - noi puniti da regole irragionevoli" : "È una situazione molto, molto complicata". Giuseppe Conte in una intervista a La Repubblica da Bruxelles denuncia il rischio che la Commissione europea giudichi la procedura d'infrazione all'Italia seguendo una interpretazione delle regole "irragionevole". Anzi, peggio, "punitiva". Nessuna rigidità

Maria Teresa Meli : "Atteggiamento disarmante di Giuseppe Conte in Europa. Lì per sbaglio - al governo per caso" : "Giuseppe Conte è stato l'unico ad arrivare a ridosso della riunione segno che non ha partecipato alle pre-riunioni ben più importanti ed è stato trattato come la May, con la differenza che lei è l'ex premier di un Paese che sta uscendo dall'Europa, lui in teoria è il premier di uno dei Paesi fondat

Giuseppe Conte arriva a Bruxelles e si spaventa : Quando dopo un giro di incontri con Angela Merkel, il lussemburghese Xavier Bettel, Donald Tusk e soprattutto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, l’ambasciatore italiano Maurizio Massari gli chiede come è andata, il volto di Giuseppe Conte è scuro. Al premier è bastata una mezza giornata qui al Consiglio europeo per capire che per evitare la procedura per debito eccessivo contro l’Italia ...

Giuseppe Conte sul Commissario europeo : "Deve cambiare le regole". Ma non chiude ad Angela Merkel : Il premier Giuseppe Conte, arrivato al vertice del consiglio europeo, ha subito messo in chiaro che l'Italia intende appoggiare un nuovo presidente della Commissione europea che rimetta in discussione le regole: "Il nostro candidato ideale alla presidenza della Commissione Ue è quello che si predisp

Giuseppe Conte attacca la Germania : "Italia punita negli sforzi per crescere. Così il debito aumenterà" : Giuseppe Conte ha replicato all'Unione Europea, che ha vagliato l'ipotesi di procedura d'infrazione per debito eccessivo. La lettera, inviata ieri mercoledì 19 giugno dall'Italia, contiene un esplicito attacco agli altri paesi membri. In particolare il presidente del Consiglio ha preso di mira la Ge

Giuseppe Conte sgonfia la flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron sulle nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz

Giuseppe Conte prepara il jolly in Cdm Documento per l'Ue con nuovi dati : Un Documento del Cdm, un atto del governo che quindi si ponga in successione al Def di aprile in modo da supportare con stime ufficiali l’andamento tendenziale del deficit/Pil lontano dal 2,5% previsto per quest’anno dalla Commissione europea Segui su affaritaliani.it

Mario Monti durissimo con Giuseppe Conte : "Italia isolata in Europa per un anno cacofonico del governo" : Mario Monti è stato durissimo in Senato con Giuseppe Conte: "L'Italia è isolata in Europa in modo preoccupante a causa sia di una scelta sovrana del popolo italiano sia di un anno cacofonico del governo", ha tuonato in aula al Senato l'ex premier rispondendo al presidente del Consiglio del Governo g

Le nostre stime di crescita sono più alte! Giuseppe Conte è sicuro di riuscire a convincere l’Ue : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prepara la risposta da inviare a Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione: "Questa sera ci sarà la bozza di aggiustamento, in modo da certificare un monitoraggio dei conti pubblici e dimostrare che sono le nostre previsioni e stime ad avere il sopravvento su altre stime che non corrispondono ai reali flussi di cassa”.

Napoli - il dialogo tra Giuseppe Conte e l’uomo in mutande sul balcone accanto : “Le volevo dire una cosa…” : Giuseppe Conte è a Napoli e fa tappa nella redazione di Fanpage. A un certo punto, dal balcone di un palazzo accanto, il presidente del Consiglio viene riconosciuto da un uomo in mutande. “Sono un collega civilista in pensione da un anno, le posso dire una cosa?“. “Prego” gli risponde Conte. Salvini sulla ladra bosniaca: “Maledetta donna, sia messa in condizione di ...