Caracas, Bachelet termina la sua visita

Un ufficio dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani funzionerà da subito aper dare assistenza tecnica e "monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese".Così l'Alto commissario,, al termine della suadi 3 giorni in Venezuela. Il governo venezuelano ha accettato che "la mia equipe abbia pieno accesso ai centri di detenzione per poterne monitorare le condizioni e parlare confidenzialmente con quanti sono privati della libertà", ha dichiarato la.(Di sabato 22 giugno 2019)