Uomini e Donne | Stefano Torrese ripensa a Pamela | “Sono in un baratro”

lanostratv

(Di venerdì 21 giugno 2019)vuole dare un’altra possibilità adi: la confessioneha rilasciato un’intervista aMagazine. E in questa circostanza l’ex cavaliere del dating è tornato a parlare diBarretta e del loro difficilissimo rapporto. Rapporto che pare essere praticamente irrecuperabile. TuttaviadiOver non ha mai nascosto di continuare a sperare possa ricucire i rapporti con la donna. E aMagazine ha quindi svelato: “Sono di nuovo in un baratro.mi manca tanto, ma sonò combattuto, perché non posso avere un rapporto così. Le porte del mio cuore e di casa mia sarebbero anche aperte per lei, però deve cambiare…” AncheBarretta del Trono Over dila penserà allo stesso modo?Over,sbotta: ...

AnnalisaChirico : Di Battista non ha capito che andare in tv per dipingere i 5Stelle come un branco d sprovveduti in balia dei politi… - amnestyitalia : La rotta del Mediterraneo centrale, navigata ogni anno da donne, uomini e bambini in cerca di salvezza, è sempre pi… - Linkiesta : Qual è il Paese in cui più studi, meno lavori? In cui le donne si laureano il doppio degli uomini, ma hanno il reco… -