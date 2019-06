Matteo Berrettini ad un passo della top20 della classifica Atp! Le proiezioni del ranking

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov - il romano va in semifinale battendo il russo in due set : Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di Halle. Il romano, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen Khachanov, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno ...

ATP Halle – Matteo Berrettini va come un treno - demolito in due set il russo Khachanov : l’azzurro vola in semifinale : Berrettini stacca il pass per la semifinale del torneo di Halle, superando Khachanov in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 Matteo Berrettini viaggia come un treno, staccando il pass per la semifinale del Noventi Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. L’azzurro supera senza fronzoli Karen Khachanov, numero 9 del ranking ATP e terza testa di serie, già battuto ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del romano : top20 ormai ad un passo! : Una scalata costante, ma anche molto repentina. Di settimana in settimana il best ranking di Matteo Berrettini si sta rivoluzionando, andando a migliorarsi sempre di più. Ora però siamo entrati in un’altra dimensione: il romano infatti è vicinissimo alla top-20 della classifica ATP. Il capolavoro a Stoccarda e, con la vittoria su Seppi oggi, già due turni superati in quel di Halle: il classe 1996 si sta esaltando nei tornei teutonici su ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini accede ai quarti. Vinto il derby azzurro contro Andreas Seppi : Non si ferma la striscia di vittorie consecutive di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Halle, dopo aver sconfitto Andreas Spepi nel derby azzurro del secondo turno. Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Ad inizio partita c’è grande equilibrio e Seppi risponde colpo su colpo al connazionale. Nel settimo ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini non si ferma più! Batte Nikoloz Basilashvili e nel secondo turno avrà Andreas Seppi : Nell’incontro di primo turno dell’ATP 500 sull’erba tedesca di Halle Matteo Berrettini, numero 22 del mondo e fresco vincitore a Stoccarda sempre sull’erba e sempre in Germania, ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 10 minuti il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del torneo. Nei primi due turni di servizio è Basilashvili a partire meglio, cedendo solamente un punto, ma Berrettini al quinto game strappa la battuta al ...

Matteo Berrettini - Atp e storia del baby fenomeno del tennis italiano : C'è un nuovo nome nell’Italia del tennis ed è quello di Matteo Berrettini. In realtà c'è un gruppo di giocatori forti, accomunati dalla crescita mostrata negli ultimi mesi. Portabandiera è Fabio Fognini, vincitore a Montecarlo e attuale numero dieci al mondo, ma dietro di lui è l’intero movimento azzurro a compiere passi da gigante con sette giocatori tra i primi cento in classifica. Chi ...

Mercedes Cup : Trionfo di Matteo Berrettini sull'erba di Stoccarda : Matteo Berrettini trionfa nella finale della "Mercedes Cup", torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 679.015

Tennis - Matteo Berrettini trionfa a Stoccarda : Matteo Berrettini battendo in finale il giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime (con il punteggio di 6-4 7-6) si è aggiudicato il torneo di Stoccarda. Il Tennista romano ha conquistato il terzo torneo della sua carriera, il primo sull'erba. Berrettini da lunedì sarà il numero 22 del mondo.Continua a leggere

Matteo Berrettini vince il torneo di Stoccarda - è il secondo giocatore italiano nella storia a vincere un torneo su erba : Ci sono voluti tre match point e il coraggio di annullare ben cinque palle set all’avversario, ma alla fine l’impresa è riuscita. Matteo Berrettini vince il torneo 250 di Stoccarda e diventa il secondo giocatore italiano nella storia a vincere un torneo su erba, a otto anni di distanza dal primo sigillo assoluto centrato da Andreas Seppi a Eastbourne. Grazie a una prova di grandissima solidità tecnica e mentale il tennista romano, classe 1996, ...

ATP Stoccarda 2019 - Matteo Berrettini : “Non riesco a credere di aver vinto - è stato un torneo fantastico” : Matteo Berrettini festeggia sull’erba di Stoccarda, il tennista romano ha vinto il torneo ATP sul verde tedesco e ha così messo il terzo sigillo nel massimo circuito internazionale dopo essersi imposto sulla terra battuta a Gstaad 2018 e a Budapest 2019. Settimana eccezionale per il 23enne che oggi è riuscito a regolare il canadese Felix Auger-Aliassime in una finale molto intensa e avvincente, risolta in due set con un tie-break ...

VIDEO Matteo Berrettini vince ATP 250 Stoccarda : highlights e sintesi della Finale con Auger-Aliassime : Matteo Berrettini ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime in Finale. Due set di grande spessore per il tennista romano, spettacolare nel tie-break che ha deciso la frazione e che è valso il trionfo sull’erba tedesca: il 23enne ha conquistato il suo terzo trofeo nel massimo circuito internazionale, il primo su questa superficie dopo i due guadagnati sulla terra battuta a Gstaad e Budapest. Il ...

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda - senza mai perdere un set : Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, il torneo sull’erba di Stoccarda, in Germania, dopo aver battuto in finale il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11). In tutto il torneo Berrettini non ha perso neanche un

ATP 250 Stoccarda 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Cifra molto interessante : Domenica indimenticabile per Matteo Berrettini che ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano ha sconfitto il canadese Auger-Aliassime in finale e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo sull’erba tedesca: si tratta del terzo sigillo in carriera nel massimo circuito per il nostro portacolori che in passato si era imposto sulla terra rossa a Gstaad e a Budapest. Il numero 2 d’Italia è stato semplicemente ...