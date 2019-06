Mario Rui e Elseid Hysaj in procinto di lasciare Napoli

Sia a Giampaolo che a Mazzarri piace Mario Rui. L’ipotesi Milan è al momento favorita : Una certezza della prossima stagione è che Mario Rui non vestirà più la maglia azzurra. E’ lo stesso portoghese ad aver chiesto di andar via. Il suo agente Mario Giuffredi, che segue anche Hysaj, ha fatto sapere alla società che il difensore non riesce più a sostenere l’ambiente Napoli: la troppa insofferenza da parte dei tifosi lo ha fatto immalinconire (e pure al compagno albanese). Sono diverse le squadre interessate al ...

Il Milan vuole Mario Rui ma prima deve vendere : Al Milan piace Mario Rui, ma prima deve realizzare delle cessioni. Per il portoghese il Napoli chiede intorno ai 15 milioni, scrive il Corriere del Mezzogiorno, e su di lui ci sono anche il Torino e il Benfica. Ma l’interesse del Milam è forte, più di quello delle altre squadre. Ma il club rossonero ha in uscita Ricardo Rodriguez, Strinic e Laxalt e deve prima vendere e poi pensare agli acquisti. Certo è, scrive il quotidiano, che Mario ...

TuttoSport : Mario Rui conteso tra Roma e Torino : Cresce il mercato intorno a Mario Rui. Il difensore del Napoli, messo sul mercato in quanto non ha convinto in questa stagione, sarebbe tra le contropartite che De Laurentiis è pronto a mettere in campo con la Roma per portare a casa Manolas. Ma sul calciatore c’è anche il Torino. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, Mazzarri avrebbe chiesto sia lui che Verdi per rafforzare i granata. De Laurentiis ha fissato il prezzo della ...

TuttoSport : Il Torino tratta per Verdi e Mario Rui. Per De Laurentiis di chiude con 43 milioni : Il Torino pensa seriamente a Simone Verdi, Mazzarri lo considererebbe un tassello importante nel suo gioco. Proprio per questo, secondo quanto riporta TuttoSport, si sarebbero mossi col Napoli per capire le richieste di De Laurentiis. Ma il Torino ha fatto un sondaggio anche per Mario Rui, il difensore portoghese rappresenta una buona possibilità per rafforzare il reparto granata, e il Napoli sembra aperto alla trattativa Gli azzurri sono ...

La Roma vuole Mertens per Manolas. Il Napoli offre Mario Rui : Albiol sembra in partenza verso il Villareal (si attende solo che il club spagnolo ufficializzi la volontà di pagare la clausola di 4 milioni di euro) e il Napoli punta a sostituirlo con il centrale della Roma Kostas Manolas. Il greco, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non è bravo quanto Albiol ad impostare il gioco, ma sicuramente in coppia con Koulibaly aiuterebbe a difendere meglio in area, cosa che interessa ad Ancelotti che vuole lavorare ...

Ghoulam - Mario Rui e Rog potrebbero cambiare aria : Futuro in bilico per alcuni giocatori del Napoli tra cui spiccano Ghoulam, Mario Rui e Rog. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno il Milan è fortemente interessato ad acquistare il terzino portoghese mentre l’ argentino sta vagliando con attenzione le proposte che gli sono giunte. Il Napoli dal canto suo sta pensando a cautelarsi sulle fasce puntando a prendere Fares della Spal a meno che la Spal non chieda una cifra ...

Il Milan punta su Mario Rui e potrebbe avere un vantaggio : Sono tante le trattative intavolate dal Napoli sia in entrata che in uscita e che vedrebbero gli azzurri prossimi ad importanti colpi di mercato. Tra le trattative in uscita nelle ultime ore si è aggiunto il nome di Mario Rui su cui ci sarebbe il forte interessamento del Milan. Secondo quanto riporta Sportmediaset i rossoneri, precisamente nella figura di Paolo Maldini avrebbero chiesto informazioni sul giocatore. Ad agevolare la ...

Pedullà : “Priorità Milan su Mario Rui per la fascia. E assalto a un obiettivo del Napoli” : Pedullà: “Priorità Milan su Mario Rui per la fascia. E assalto a un obiettivo del Napoli” Pedullà: “Priorità Milan su Mario Rui per la fascia. E assalto a un obiettivo del Napoli”. L’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà scrive di un forte interessamento del club rossonero per l’ esterno portoghese del Napoli. Del resto sulla panchina del Milan siederà Marco Giampaolo che ha avuto il portoghese ai ...

Hysaj - l’agente : “C’è l’offerta dell’Atletico - lui vuole provare l’esperienza all’estero! Può accettare la Juve con Sarri è un professionista. Su Mario Rui in uscita - Sepe e Grassi…” : Il procuratore di Hysaj parla della possibilità che ha il suo assistito di essere ceduto all’Atletico Madrid o alla Juve con Sarri Mario Giuffredi agente di Hysaj e Veretout tra gli altri, é intervenuto in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, ed ha parlato del futuro dei suoi assistiti: “Hysaj-Atletico Madrid? L’offerta è molto bassa e non rispecchia il valore di un calciatore. E’ ...

Calciomercato Torino - la contropartita che può sbloccare gli affari Mario Rui e Verdi : Calciomercato Torino – Il Torino è veramente scatenato sul mercato, il presidente Cairo ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella e regalare al tecnico Walter Mazzarri una squadra di livello altissimo. L’intenzione è principalmente quella di rinforzare centrocampo ed attacco con la difesa che ha già dato ampie garanzie e con il ritorno di Lyanco. I nomi già individuati sono due: il terzino Mario Rui e ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Calciomercato Torino - Mario Rui + Verdi : il doppio colpo può arrivare dal Napoli : Calciomercato Torino – Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per ...

Calciomercato Napoli - Grimaldo nel mirino - Il Mattino : “Nell’affare anche Mario Rui”. I dettagli : Calciomercato Napoli, Grimaldo nel mirino, Il Mattino: “Nell’affare anche Mario Rui”. I dettagli Calciomercato Napoli, Grimaldo nel mirino, Il Mattino: “Nell’affare anche Mario Rui”. Un altro esterno dopo Giovanni Di Lorenzo arrivato la settimana scorsa dall’ Empoli. Dopo la destra, il Napoli si appresta a completare il reparto anche sull’ out mancino, dove probabilmente Mario Rui lascerà. I ...

Record : Napoli all’attacco per Grimaldo! Offerti 25mln più Mario Rui” : La prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano portoghese Record riporta dell’offerta del Napoli su Grimaldo. Il calciatore del Benfica è inseguito da temo da Giuntoli per affiancare Ghoulam sulla corsia di sinistra. E adesso che il suo ciclo nella squadra portoghese sembra al termine, il Napoli prova l’affondo. offerta di De Laurentiis, secondo Record, sarebbe di 25 milioni più il cartellino di Mario Rui. “Luis ...