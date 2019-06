Madonna | il nuovo singolo Ciao Bella dedicato ai partigiani Poi l' attacco a Matteo

Madonna e le mille «Madame X» del suo nuovo album : Madonna è così: o la ami o la odi. O riempi vita, spazi quotidiani e cucine di colori di suoi preziosi cimeli e pianifichi il prossimo live a Londra con l’amore della tua vita. Oppure piuttosto progetti una spedizione in Costa Rica, per poi farti comunque coinvolgere dal sound de La Isla Bonita, passata per caso in un chiringuito a Playa Conchal – rigorosamente vista oceano Pacifico. E in ogni caso, inevitabilmente, farti ammaliare dal suo ...

Madonna senza filtri : “Stiamo sprofondando in un nuovo Medioevo” : Madonna a Vanity Fair Italia: le ultime dichiarazioni della cantante In vista del suo nuovo album Madame X, Madonna si è raccontata a Vanity Fair Italia. Una lunga intervista, nel numero in uscita in edicola mercoledì 19 giugno, nella quale la regina del pop parla del suo nuovo progetto musicale ma pure del periodo storico […] L'articolo Madonna senza filtri: “Stiamo sprofondando in un nuovo Medioevo” proviene da Gossip e Tv.

Migranti - Madonna contro il populismo : 'Stiamo sprofondando in un nuovo Medio Evo' : Madonna, in un'intervista rilasciata in esclusiva a Vanity Fair, sceglie di esporsi su un tema che, negli ultimi anni, è diventato di forte attualità per l'opinione pubblica internazionale: l'immigrazione. Si parla molto sia dei flussi che dall'Africa e dal Medio Oriente puntano verso l'Europa, ma anche di quelli che, ad esempio, da Sud si dirigono verso gli Stati Uniti d'America. C'è chi ritiene che si tratti di un fenomeno impossibile da ...

Madonna in esclusiva a Vanity Fair : «Stiamo sprofondando in un nuovo Medioevo» : «È la migliore risposta che avevo al Medioevo in cui stiamo sprofondando. Il mondo sta andando terribilmente indietro. E non ci sono abbastanza voci critiche. Quante celebrità hanno davvero il coraggio di usare la propria voce, la propria rilevanza, le proprie piattaforme per fare la differenza? Sinceramente, io vedo tanti famosi che provano solo a essere più famosi. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di uscire allo scoperto per dire ...

Madonna torna con il nuovo album Madame X : Madonna pubblica oggi in tutto il mondo il suo 14mo disco di studio "Madame X" (Live Nation, Interscope Records e

Video e testo di Dark Ballett di Madonna - nuovo singolo ispirato a Giovanna D’Arco dopo le rivelazioni su Harvey Weinstein : A una manciata di giorni dalla pubblicazione di Madame X, arriva Dark Ballett di Madonna. Il nuovo singolo, con Video ufficiale, è rilasciato dopo una serie di anteprime nelle quali si conta anche Medellin con Maluma. Come dichiarato dalla regina del pop, il brano si ispira alla figura di Giovanna D'Arco, che è anche protagonista della clip ufficiale diretta da Emmanuel Adjei con il volto di Mykki Blanco. Racconta Madonna: "Ha ...

«Madame X» : com’è il nuovo album di Madonna : Madame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XCome accade ormai di frequente, quando si parla delle sue produzioni discografiche, il nuovo album di Madonna, in uscita il 14 giugno con Universal, non assomiglia a niente di quello che potevamo aspettarci. Per il suo quattordicesimo disco, infatti, la popstar ha deciso di rimescolare le carte e regalarci la sua opera più sperimentale, la più ...

11 : 11 è il nuovo album di Maluma - duetti con Madonna e Ricky Martin dopo il rilascio di HP (tracklist) : C'è anche Madonna nel nuovo album di Maluma. L'artista colombiano è pronto a tornare con un disco che conta su collaborazioni di alto livello, con Soltera ma anche con il duetto con Ricky Martin in No Se Me Quita. Tra le collaborazioni anche Ozuna, Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Zion y Lennox, Sech, Chencho e Farina. Il Maluma World Tour avrà inizio da San Diego il 6 settembre, ma l'artista si è già ritagliato uno spazio per l'Italia con la data ...

Una nuova collaborazione con Madonna nel nuovo album di Maluma - arriva Soltera : “Sarà diverso da Medellìn” : Ci sarà anche Madonna nel nuovo album di Maluma, per l'atteso ritorno in 11:11 che avrà luogo il 17 maggio prossimo dopo il duetto in Medellìn che hanno portato anche sul palco dei Billboard Music Awards con un'esibizione studiata nei minimi particolari per stupire i presenti. A pochi giorni dal rilascio del suo nuovo album, Maluma annuncia che le collaborazioni con Madonna non sono finite e che ci sarà una sua quota anche nel prossimo ...

Audio - testo e traduzione di I rise di Madonna - il nuovo singolo che cita Emma González è un manifesto emozionante contro le armi : I rise di Madonna è il nuovo singolo promozionale estratto dall'album Madame X, rilasciato a sorpresa come extra rispetto all'apripista Medellín che ha fatto il suo debutto solo lo scorso aprile. Dopo quel cha cha cha portato anche sul palco dei Billboard Music Awards il primo maggio con Maluma con un trionfo di ologrammi, la popstar ha scelto di svelare un'altra faccia, più impegnata, della sua Madame X, l'alter ego con cui ha deciso di ...