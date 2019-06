Juve | titolo in Borsa a -4 | 1% nella settimana di Sarri

Dopo l’annuncio di Sarri alla Juve il titolo registra -0 - 36% in Borsa : Cambia il vento per il titolo Juve in Borsa. Dopo l’annuncio ufficiale di ieri di Maurizio Sarri nuovo allenatore bianconero a Piazza Affari il titolo balla tra il leggero rosso e il segno positivo. Passata l’illusione di Guardiola successore di Massimiliano Allegri si è arrestata anche la corsa della società di Agnelli in Borsa Dopo essere salito a +1,6% in apertura, il titolo della Juventus ha poi invertito la rotta e intorno alle ...

Juve - grandi movimenti in Borsa : è il secondo titolo più scambiato : grandi movimenti per il titolo della Juventus dopo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore bianconero. Il nuovo tecnico, annunciato ufficialmente nella giornata di ieri, non scalda particolarmente gli investitori, con il titolo che resta in rosso. Dopo essere salito subito a +1,6% in apertura, il titolo della Juventus ha poi invertito la rotta: alle […] L'articolo Juve, grandi movimenti in Borsa: è il secondo titolo più ...

Juventus giù in Borsa - il titolo in calo del 4 - 65% : Juventus calo Borsa – La Juventus fa registrare un calo rilevante in Borsa. La società bianconera è ancora alle prese con la ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, situazione che dovrebbe delinearsi in questi giorni. Dopo alcuni giorni in equilibrio, il titolo è calato nella giornata odierna. Nel dettaglio, le azioni bianconere […] L'articolo Juventus giù in Borsa, il titolo in calo del 4,65% è stato realizzato da ...

GUARDIOLA ALLENATORE JuveNTUS?/ Intanto il titolo vola in Borsa : +28% : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Titolo Juve +3%. L’attesa per il nuovo allenatore continua a spingere il titolo in borsa : Sì attendono le 17 per la chiusura ufficiale delle contrattazioni a Piazza Affari, l’andamento oggi è stato positivo per quasi tutti i titoli, ma tra tutti la Juve è in testa. Il titolo bianconero continua a guadagnare punti dopo il brusco calo seguente la sconfitta in Champions. Anche oggi si appresta a chiudere con un +3%, con una quotazione che supera tutti gli altri titoli. È indubbio che l’incertezza intorno al nuovo allenatore e la sfida ...

Riprende il tam tam Guardiola - il titolo Juventus a + 4 - 58% : La Borsa come Guardiolometro. In questi giorni su cui si dovrà scrivere un libro, o magari un film, giorni in cui il più importante club italiano è alla ricerca di un allenatore, uno dei giochini è guardare la Borsa. Se il titolo Juve va su, vuol dire che il tam tam per Guardiola sta crescendo. Se va già, vuol dire che non si parla più di Pep alla Juventus. Al momento, il titolo della Juve è a +4,58. Niente male. C’è chi, come Italo Cucci, ...

Juventus titolo in crescita - ma potrebbe uscire dal FTSE MIB : Prosegue il trend positivo per le azioni della Juventus a Piazza Affari, con il titolo che anche oggi guadagna il +2%, complice sempre la discussone animata intorno al nome del nuovo allenatore, con la lotta mediatica tra Guardiola e Sarri. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore,però il 24 giugno è previsto un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l’indice: tra le società che potrebbero uscire dal FTSE MIB, per far spazio a nuovi nomi come ...

Juventus - Giletti : “Per me gli scudetti sono 37. L’Inter si è portata a casa un titolo che non meritava” : Massimo Giletti, grande tifoso bianconero, intervenuto a La Zanzara su Radio 24, ha alimentato le polemiche sugli scudetti bianconeri e sul titolo assegnato all’Inter: “Quanti sono gli scudetti della Juve? Trentasette mi sembra. Sarebbero 37, ma le regole vanno rispettate. Io non posso chiedere agli altri di rispettare le regole, se io per primo non le rispetto. Io penso che la Juventus abbia vinto sul campo nettamente rispetto ...

Juve - exploit in Borsa : titolo a +5 - 11% : Risale la Juventus in Borsa, spinta anche dalle voci sul possibile nuovo allenatore. Dopo alcuni giorni in equilibrio, il titolo bianconero è salito rapidamente nel corso della giornata, toccando i massimi da metà aprile. Nel dettaglio, le azioni bianconere hanno chiuso la giornata a quota 1,5320 euro per azione, in crescita del 5,11% rispetto all’1,4575 […] L'articolo Juve, exploit in Borsa: titolo a +5,11% è stato realizzato da ...

Impennata Juventus in Borsa : è il titolo che cresce di più : I titoli della Juventus viaggiano in controtendenza a Piazza Affari rispetto al listino: le azioni salgono di più del 2%. La migliore performance del FTSE MIB, scrive il Sole 24 Ore, che perde più di un punto e mezzo percentuale. E’ il titolo che in questo momento cresce di più. Dopo l’uscita dalla Champions (il 16 aprile) il titolo Juve ha toccato il punto più basso, alla chiusura di ieri aveva recuperato circa il 30% del suo valore ...

Smentito Guardiola - il titolo Juve crolla in Borsa : La notizia dell’Agi Era arrivato a guadagnare il 4%, dopodiché ha chiuso con un meno 0,24%. È l’andamento del titolo in Borsa della Juventus di giovedì 23 maggio 2019. Il giorno in cui l’Agi batte la notizia che Pep Guardiola sarà il prossimo allenatore dei bianconeri. In mattinata è stato un crescendo continuo. Poi, però, nel primo pomeriggio è arrivata la smentita di Galassi consigliere d’amministrazione del Manchester ...

La Consob monitora il rialzo del titolo della Juve dopo le voci (smentite) dell'arrivo di Guardiola : La Consob tiene sotto stretta osservazione la situazione della Juventus, con un monitoraggio attento del titolo e del flusso informativo. Come riporta Radiocor, le azioni della squadra salgono in borsa di circa il 3% , mentre il ftse mib cede l′1,45%. A incoraggiare gli acquisti sono le ipotesi di un imminente arrivo a torino dell’allenatore Pep Guardiola, attualmente sulla panchina Manchester City. La notizia dell’arrivo ...

Il titolo Juve vola sulle ali di Guardiola. E Consob vigila l’andamento del titolo : Dopo la notizia lanciata dall’Agi questa mattina di Guardiola alla Juve è arrivata la smentita della società inglese che nega ogni possibilità che Pep lascia la squadra. Tutto da rifare dunque, l’unica certezza arriva dalla borsa dove il tutolo Juventus ha fatto registrare un +2,2% nonostante il calo generale con il Ftse Mib ceda l’1%. Il vivace rialzo, ha incuriosito e fatto nascere qualche sospetto, al punto che la Consob, come ...

Il titolo Juve vola sulle ali di Guardiola. E Consob “marca” l’andamento del titolo : Dopo la notizia lanciata dall’Agi questa mattina di Guardiola alla Juve è arrivata la smentita della società inglese che nega ogni possibilità che Pep lascia la squadra. Tutto da rifare dunque, l’unica certezza arriva dalla borsa dove il tutolo Juventus ha fatto registrare un +2,2% nonostante il calo generale con il Ftse Mib ceda l’1%. Il vivace rialzo, ha incuriosito e fatto nascere qualche sospetto, al punto che la Consob, come ...