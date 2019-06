Enorme squalo bianco attacca barca di pescatori | il video choc

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Pina Francone L'episodio al largo delle coste del New Jersey, Stati Uniti d’America: le urla dei presenti terrorizzati Sembra una scena de Loe invece è cruda realtà. Unhato unadial largo delle coste del New Jersey, Usa. Ilè terrificante ed è stato realizzato, con incredibile sangue freddo, da uno dei presenti a bordo dell’imzione. A vivere quei secondi di panico assoluto, come scrive il Corriere, Jeff Crilly e i suoi amici, che stavano navigando belli sereni in mare aperto, per trascorrere una giornata di relax, tra birre e canne da pesca, dando così libero sfogo al loro hobby preferito. All'improvviso, ecco l'ombra del pesce, che sbuca fuori dalle fredde acque dell'Oceano Atlantico, a fauci spalancate. Hanno provato a dargli un pesce per saziarlo e allontanarlo, ma se l'è presa con la sacca delle esce, ...