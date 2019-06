È morta una seconda persona ferita il 5 giugno nell’esplosione di una bombola di gas al

Catenanuova. Incidente sull’autostrada A19 : morta una donna : Tragedia della strada a Catenanuova in provincia di Enna. In un Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Catenanuova

Daniela Rombi - madre di Emanuela - morta nella strage di Viareggio : "Quella notte è iniziata una tragedia che non finirà mai" : Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto. Emanuela ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a Daniela Rombi, manca ancora oggi, ...

Sparatoria a Toronto - morta una donna : panico in piazza durante la festa per il trionfo dei Raptors : Si macchia di sangue la festa dei Toronto Raptors nelle strade di Toronto: ci sarebbe infatti stata una Sparatoria e una donna sarebbe stata uccisa in piazza Nathan Phillips, durante le celebrazioni....

Children of morta : presto disponibile una demo gratuita su Steam : Secondo quanto riportato su Steam, l'action RPG Children of Morta sarà disponibile in forma di demo gratuita a partire dal 17 di giugno. Come detto prima, il gioco è un action RPG incentrato sulla narrativa che metterà il giocatore nei panni di una famiglia di eroi che dovrà imbarcarsi in un viaggio per eliminare la corruzione dilagante.Di seguito vi riportiamo il comunicato di Steam:"Ciao a tutti! Sappiamo che volete giocare Children of Morta ...

Folgorata da una scossa elettrica in bagno! La giocatrice di poker più sexy è morta a 26 anni : Liliya Novikova aveva ventisei anni, occhi chiari e una passione che l’aveva trasformata in una celebrità. Era considerata la giocatrice di poker più sexy della Russia. È morta giovanissima dopo essere rimasta Folgorata da una scossa elettrica. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai media, stava ricaricando il cellulare a un dispositivo probabilmente difettoso. Oppure stava utilizzando un phon per asciugare i capelli.-- Il suo corpo è ...

Analisi sull’annuncio di Edith González morta : stavolta non è una bufala : Arrivano notizie non positive a proposito di un’attrice che negli anni abbiamo imparato a conoscere anche qui in Italia, visto che da più fonti giungono conferme su Edith González morta. Secondo fonti vicine alla famiglia, senza dimenticare quanto è stato riportato da bufale.net, effettivamente la donna sarebbe deceduta nella giornata di ieri, 13 giugno. Anche Wikipedia riporta la data del decesso, mentre alcuni siti affermano che si tratti ...

Gallipoli - incidente mortale nel primo pomeriggio : muore una donna : Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 13:00 a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove c'è stato un tamponamento a catena tra più veicoli. Ad avere la peggio è stata una donna di 40 anni, Angjelina Zefi, questo il nome della vittima, di origini albanesi. Secondo quanto riporta la stampa locale la donna si trovava nella sua automobile, quando, per cause ancora in corso di accertamento è rimasta coinvolta nel ...

La stella del poker russa folgorata da una scossa! morta Liliya Novikova : La giovane, laureata in ingegneria e con un passione per la matematica, era molto conosciuta per la sua abilità nel gioco. È Morta probabilmente folgorata da una scossa elettrica. "Liliya è Morta, non c’è più". È Morta la celebre giocatrice di poker russa, la 26enne Liliya Novikova. Ad annunciarlo sui social è stato il suo fan club. La giovane, laureata in ingegneria e con un passione per la matematica, era molto conosciuta ...

È morta una donna ferita nell’esplosione di una bombola del gas a Gela - in Sicilia : È morta una donna di 42 anni che era rimasta gravemente ferita nell’esplosione di una bombola a gas in un mercatino di Gela, in Sicilia, avvenuta il 5 giugno scorso. La donna è morta questa mattina nel centro trapianti Ismett

Esplosione Gela - c’è una vittima : morta Tiziana Nicastro - era in condizioni disperate : A otto giorni dallo scoppio della bombola al mercato rionale a Gela si registra una vittima. È morta a Palermo Tiziana Nicastro, quarantaduenne mamma di tre figli. La donna si trovava al mercatino per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo.

Trovata morta in bagno la più bella giocatrice di poker russa : “Folgorata da una scossa elettrica” : Liliya Novikova, 26 anni e considerata "la più sexy giocatrice di poker di Russia", è stata Trovata morta nel bagno della sua casa nel quartiere di lusso Kutuzovsky Prospekt a Mosca. Secondo le prime analisi condotte sul corpo della ragazza, "sono stati registrati segni di trauma da shock elettrico sul suo corpo". Si attendono i risultati dell'autopsia per conferma.Continua a leggere

Katy Perry accuse choc : «Una suora è morta per colpa sua. Ha le mani sporche di sangue» : Katy Perry e la sua battaglia con le suore. Pare che la cantante, da anni, sia in lite con le suore dell?ordine Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Le sorelle si...

Katy Perry - l’accusa delle suore : “Ha le mani sporche di sangue. Una nostra sorella è morta a causa sua” : “Non mi piace affatto Katy Perry e sono certa di non piacerle. Lei ha le mani sporche di sangue. A causa sua è morta la sorella Catherine. Le sue ultime parole prima si morire sono state ‘Katy fermati ti prego’“. È l’attacco lanciato da Rita Callanan, un’anziana suora unica e ultima superstite dell’Ordine americano del Santissimo e Immacolato Cuore della Beata Vergine Maria che nel 2015 intraprese una battaglia ...

Santa Lucia di Piave. morta Chiara Bernardi : era una dipendente della Savno : Ancora una tragedia della strada in Veneto. L’ennesimo incidente si è consumato fuori dall’autostrada A27 a Vittorio Veneto, all’altezza del