Courteney Cox a 55 anni è ancora raggiante

(Di venerdì 21 giugno 2019) Carlo Lanna Bella in bikini a 55Cox è una diva senza tempo nella sua vacanza in Messico con amiche e conoscenti Indimenticata per essere stata la Monica di "Friends", la celebre sit-com degli’90,Coxoggi è una diva senza età. Capelli scuri, sorriso smagliante e fisico statuario, l’attrice non ha paura dei segni del tempo. Lo ha dimostrato di recente per il giorno del suo 55esimo compleanno. Il 15 giugno la Cox ha spento ben 55 candeline e ha festeggiato l’ennesimo traguardo con un viaggio fra le spiagge finissime del Messico, come ha segnalato il Daily Mail. Insieme alle sue amiche di sempre ed ex colleghe di set, come Jennifer Aniston e Lisa Kudrow,Cox è volata a Cabo San Lucas per una vacanza di sole, mare e relax in un resort lussuosissimo. Alla vacanza sono stati invitati anche diversi produttori e amici in comune, ma ...

