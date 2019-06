Conte e Macron, ancora a colloquio

Unè in corso da circa un'ora tra il premiere il presidente francesenell'albergo di Bruxelles dove entrambi alloggiano. Assieme ai due leader, seduti al tavolo nel bar dell'hotel, c'è il premier lussemburghese Xavier Bettel mentre nella stessa stanza, in fondo, è seduta a un tavolo la cancelliera tedesca Merkel alla qaleavrebbe chiesto di farsi portavoce delle istanze italiane per evitare la procedura d'infrazione. L'incontro si sta tenendo dopo la cena dei leader Ue sulle nomine Ue.(Di venerdì 21 giugno 2019)