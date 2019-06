ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) No,Ministro. Non mi avrà. Non mi farò trascinare nell’insidiosa trappola del “body shaming”. Nonche quegli slip sono visibilmente di due taglie in meno e che la sua pancia è “sprupurziunata” (cit.). E non lo farò,combattiamo ogni giorno contro offese e insulti che gratuitamente colpiscono donne che mostrano orgogliosamente il proprio corpo, con o senza imperfezioni. Quindi me ne starò zitta e anzi, ammirerò il suo piglio nel mostrarsi così, quasi ignudo sul balcone di casa mentre innaffia le piantine (non quelle “piantine”, sia mai) e bacia la sua fidanzata (che invece indossa una felpa). Le se ne frega della pancia piatta, della tartaruga, della prova costume e guardi, se posso permettermi, fa bene. Anzi, è proprio concome questa che lei incarna lo stereotipo del maschio italico. Non è quindi la ...

Cascavel47 : Caro Matteo Salvini, ecco perché non dirò una parola sulla sua foto in mutande - Noovyis : Un nuovo post (Caro Matteo Salvini, ecco perché non dirò una parola sulla sua foto in mutande) è stato pubblicato s… - volontariato2 : @matteosalvinimi Caro Matteo,vai per la tua strada,fatti dare del razzista, fatti dare del chi vuole distruggere l'… -