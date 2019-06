Carlo Paradisone | improvvisa proposta di matrimonio a All Together Now

Carlo Paradisone ad All Together Now 2019 : chi è - carriera e biografia : Carlo Paradisone ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia Durante la puntata del 6 giugno di All Together Now, fra i concorrenti, ad esibirsi c’era anche Carlo Paradisone. Il game show condotto da Michelle Hunziker, vede J-Ax a capo di una giuria composta da 100 membri, tutti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, che per dare il giudizio ad una performance devono alzarsi o far illuminare il pannello posto ...