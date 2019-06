Sea Watch | “Salvini | vieni a vedere cosa succede in mare”

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) (foto: Sea3) Come siamo cambiati in questi due anni, ce lo dicono anche i soprannomi che le abbiamo dato: “Madonnina del soccorso”, “pirata umanitaria”, “Lady Ong”. E, in un crescendo di volgarità, “la negriera”, “la schiavista” e un “sacco di altre cose irripetibili”, spiega lei stessa. Ogni volta che ha un dubbio o prova sconforto, Giorgia Linardi, 30 anni, a capo di SeaItalia, si guarda i palmi delle mani: “È dove si appiccicò la pelle di una ragazza come me. Una migrante. La caricammo a bordo che era quasi morta, ustionata dalla miscela di benzina e acqua salata. Gli facemmo a turno il massaggio cardiaco. Dopo che morì, mi guardai le mani: avevo le sue strisce di pelle addosso. Quando Matteo Salvini dice quelle cose là, io mi guardo le mani e mi dico che non va bene. Che sto facendo lagiusta”. La portavoce della Searicorda e rivendica, tra una riunione e ...

