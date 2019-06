Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo si autosospendono dall' ordine dei giornalisti in

Paolo Borrometi - lezione del giornalista sotto scorta a Roberto Saviano : "Giù le mani dalla polizia" : Da giornalista sotto scorta a giornalista sotto scorta . Da Paolo Borrometi , sotto protezione per le sue inchieste contro la mafia, a Roberto Saviano , altrettanto sotto protezione ormai da lunghi anni. Certo, Borrometti mister Gomorra neppure lo cita. Ma è sin troppo semplice, nel suo tweet balzato a

Paolo Borrometi le canta a Saviano : "La polizia non si può delegittimare" : Paolo Borrometi, giornalista sotto scorta per le sue inchieste contro la Mafia, è protagonista di una polemica sui social in queste ore. Il giornalista, infatti, ha espresso su twitter la sua...