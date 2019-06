Nomine Ue | verso l’accordo su Giorgetti Ora il governo punta sulla Concorrenza 

Nomine Ue - “no” a metodo “Spitzenkandidat”. Weber verso tramonto - Italia fuori dai giochi : Il Consiglio europeo, riunito in sessione informale a Bruxelles, ha ribadito il "no" dei capi di Stato e di governo alla richiesta del Parlamento europeo di designare come candidato alla presidenza della Commissione uno degli "Spitzenkandidat" (candidati capilista) indicati dai partiti europei, e ha discusso poi alcuni altri criteri (parità di genere, equilibrio geografico) riguardo alle Nomine dei nuovi vertici delle istituzioni Ue. "La ...