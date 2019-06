Maturità 2019 | oggi la seconda prova | latino e greco al Classico | matematica e fisica

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019)è in programma lascritta dell’esame di. Dopo ladi italiano, uguale per tutti gli studenti,tocca allaspecifica per ogni indirizzo. Ladel liceosarà di, mentre per il Liceo scientifico sarà unamista di. LA– Potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio. I quadri pubblicati consentono di avere uno schema chiaro di come sarà composto lo scritto, indirizzo per indirizzo, materia per materia. Per il Liceo, ad esempio, lasarà articolata in due parti: ci sarà una versione, un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull’opera, preceduta e seguita da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata; seguiranno tre quesiti relativi alla comprensione e ...

repubblica : ?? #Maturita2019 'Il porto sepolto' di #Ungaretti. E' questa una delle tracce per la prima prova scritta dell'esame… - repubblica : L'esame di #Maturità sul lettino dello psicanalista: 'Vi spiego perché dopo anni lo sogniamo ancora'… - repubblica : Maturità 2019, tracce prima prova: Ungaretti e Sciascia. Poi Stajano, Montanari e Fernbach. Una è dedicata a Bartal… -