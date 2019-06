Così leggo meglio le storie ai miei nipoti! Esame di terza media per l'83enne

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dalla Puglia arriva la storia di una classe di studenti che, come nel resto d’Italia, in questi giorni sta affrontando gli esami scolastici. In particolare questa classe è alle prese con gli esami die tra gli studenti non ci sono adolescenti ma persone adulte, che hanno scelto di tornare sui banchi di scuola per ottenere quello che per non hanno potuto avere in passato. Tra loro c’è nonno Domenico, che ha ben ottantatré anni ma la voglia di migliorarsi soprattutto per i suoi nipoti: “Capita la sera che leggiamo insieme dellee mi piace l’idea che ora siano orgogliosi di me e deimiglioramenti”, ha raccontato il vecchietto di Corato (Bari) che per un intero anno – si legge su Baritalia news – ha studiato tutte le materie, matematica, scienze, francese e tecnologia.