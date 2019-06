Carlo Freccero | pochi ascolti ma tante idee | perché la sua Rai è un flop

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura" : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Monica Setta - indiscrezione in Rai : lei direttore al posto di Carlo Freccero sul secondo canale? : La voce è di quelle clamorose e riguarda la Rai, per la precisione la Rai 2 di Carlo Freccero. Già, perché il suo mandato terminerà a novembre 2019: chi, dunque, dopo di lui? A sganciare la bomba ci pensa tvblog.it, rivelando come a Viale Mazzini e dintorni giri una voce piuttosto insistente. Una vo

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura e ho già in mente la nuova giuria - ma non dipende da me..." : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a Pechino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...

The Voice of Italy - Carlo Freccero annuncia un programma di Morgan su David Bowie e concerto di Guè Pequeno : Anche The Voice of Italy avrà alcuni "spin-off", come ormai da "tradizione" nella nuova Rai 2 targata Carlo Freccero.Com'è già capitato con Il Collegio e con l'ultima edizione di Made in Sud, i coach della sesta edizione di The Voice of Italy saranno protagonisti nel palinsesto di Rai 2 anche una volta terminato il talent show condotto, quest'anno, da Simona Ventura.prosegui la letturaThe Voice of Italy, Carlo Freccero annuncia un programma ...

Che tempo che fa - è ufficiale : Fabio Fazio trasloca su Rai 1 - l'accordo con Carlo Freccero : Nella prossima stagione televisiva, Fabio Fazio andrà in onda su Raidue. L'annuncio ufficiale, come riporta l'agenzia Adnkronos, arriva dopo un incontro riservato a Milano tra il conduttore di Che tempo che fa e il direttore di rete Carlo Freccero. I due avrebbe già cominciato a discutere del piano

I retroscena di Blogo : Fabio Fazio verso la Rai2 di Carlo Freccero : Se n'è parlato un paio di settimane fa nel corso di un incontro riservato fra l'amministratore delegato della società radiotelevisiva pubblica Rai ed il conduttore radiotelevisivo Fabio Fazio. Salini è salito a Milano per parlare con Fazio e sondare cosa pensa il conduttore ligure rispetto al ventilato spostamento del programma di Rai1 Che tempo che fa (con annessa appendice del lunedì Che fuori tempo che fa) dalla prima rete alla ...

Pechino Express 8 slitta al 2020? Carlo Freccero mette tutti in crisi - Costantino della Gherardesca compreso : Signori e signore, i fan di Pechino Express 8 sono ufficialmente in crisi. Dopo settimane di attesa passati appesi ad un filo con la speranza di scoprire il nome dei viaggiatori e delle coppie della nuova edizione, oggi possiamo dire che tutto è rimandato a data da destinarsi. Quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi per i fan dell'adventure-game di Rai2 per via dell'arrivo di Carlo Freccero ai vertici di Rai2 e della sua voglia di ...