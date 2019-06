Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 SE sono imperdibili a questi prezzi

Xiaomi è inarrestabile e lancia un nuovo scooter e una nuova maglietta smart : Xiaomi lancia una nuova maglia per lo sport con sensore integrato e uno scooter autobilanciato con autonomia maggiorata e ottimo prezzo. L'articolo Xiaomi è inarrestabile e lancia un nuovo scooter e una nuova maglietta smart proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi - anche POCOPHONE F1 : MIUI 11 porterà la Modalità scura su tutti gli smartphone Xiaomi, dopo che saranno stati raccolti i feedback dagli utenti dei modelli su cui è disponibile.

Il cavatappi elettrico di Xiaomi : un bicchiere di vino in 6 secondi : L’azienda cinese Xiaomi non si ferma più e propone una soluzione pratica per stappare una bottiglie di vino grazie alla pressione di un tasto, in appena 6 secondi. A chi non è capitato di fallire leggi di più...

Xiaomi Mi 9T è disponibile in Italia da oggi : ecco dove acquistarlo : Xiaomi Mi 9T, l'alter ego per i mercati occidentali di Redmi K20, è finalmente disponibile all'acquisto in Italia, su Amzon e sullo store ufficiale.

Vorreste Xiaomi Mi Band 4 gratis? Ecco come averla con Mi Community : Volete Xiaomi Mi Band 4, la nuova smartBand di Xiaomi? Con Mi Community potrete ottenerla gratuitamente, scoprite come fare.

Xiaomi è un po’ confusa e prende in giro il notch nella nuova serie di video promozionali : Per enfatizzare lo schermo full screen di Xiaomi Mi 9T, il colosso cinese si sta concentrando su una nuova serie di tre video promozionali della durata di circa 15 secondi intitolati "Beware The notch!", i quali prendono in giro la tacca in ogni episodio mettendo in risalto come sarebbe ridicola una soluzione del genere in altri contesti. L'articolo Xiaomi è un po’ confusa e prende in giro il notch nella nuova serie di video promozionali ...

Potete già comprare Xiaomi Mi Band 4 su Amazon - ma le spedizioni partiranno il 26 : Amazon vuole aiutarvi a tenere a bada la febbre da Xiaomi Mi Band 4 e così la inserisce nel suo listino, rendendola, di fatto, già disponibile all'acquisto, nonostante le spedizioni siano previste per il 26.

Xiaomi lavora a uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel e prepara il trasloco : Xiaomi si prepara a trasferirsi nel nuovo quartier generale a Pechino e intanto lavora a uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel.

Offerte Amazon Martedì 18 : Xiaomi Mi Band 4 in preordine al minimo e tantissimi monitor e PC in offerta! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

Questa bilancia smart - con Bluetooth 5 - di Xiaomi costa 35 euro : la nostra prova : Abbiamo provato per qualche settimana Xiaomi Mi Body Fat Scale 2, la nuova bilancia intelligente del produttore cinese con Bluetooth 5.0.

Potete esultare - Xiaomi Mi 9T Pro sarà disponibile a livello globale nei prossimi mesi : Arrivano nuove conferme relative al lancio sui mercati internazionali di Xiaomi Mi 9T Pro, versione globale di Redmi K20 Pro.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus è in offerta su eBay a un ottimo prezzo : 289 - 99 euro spedito : Xiaomi Mi Pad 4 Plus, il tablet del produttore cinese con schermo da 10 pollici e connettività 4G, è i promozione su eBay a 289,99 euro.

Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio : Sbarcano finalmente in Europa le Xiaomi Mi TV in versione 4S e 4A da 32, 43 e 55 pollici. E nel frattempo si vocifera di un possibile arrivo, quello di Redmi 7A che potrebbe approdare sul mercato europeo a un prezzo super.

Mi Band 4 - la smartband di Xiaomi forse arriva troppo tardi rispetto alla concorrenza : La Mi Band 3, la smartBand di Xiaomi, è stata un successo planetario con oltre un milione di pezzi venduti nel mondo nei primi giorni di commercializzazione. La sua evoluzione, la Xiaomi Mi Band 4, presentata l'11 giugno e destinata ad approdare in Italia ufficialmente il 26 giugno al prezzo di 35€ con schermo Amoled a colori da 0,95 pollici, rilevamento del battito cardiaco continuo, impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri) e autonomia stimata di ...