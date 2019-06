Udine | segrega in casa e picchia moglie per 20 anni | preso magrebino

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Federico Garau La donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. L'occasione nel 2018, quando si trovava ospite di alcuni parenti a Padova proprio per sfuggire alle violenze del marito: sono emersi oltre 20di maltrattamenti e violenze Un marocchino di 59residente a Nimis () è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Tarcento a causa delle reiterate violenze compiute nei confronti della. Le indagini da parte degli inquirenti avevano avuto avvio all'inizio del 2018, nel momento in cui la vittima, fuggita a Padova da alcuni parenti per allontanarsi dal suo aguzzino, aveva finalmente trovato il coraggio di denunciare. Dai terribili racconti della donna erano emersi circa 20di soprusi, violenze ed umiliazioni, alle quali la stessa non era mai riuscita a sottrarsi, anche per paura di subire delle ritorsioni. Il marocchino era ...

