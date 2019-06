Sport | che differenza c' è tra uomini e donne

Dl Crescita - mercoledì in Aula e governo metterà fiducia. Sconti fiscali agli Sportivi che portano la residenza in Italia : La discussione generale sul decreto Crescita nell’Aula della Camera inizierà mercoledì al termine delle votazioni sulle comunicazioni del premier Conte sul prossimo Consiglio europeo. Nel tardo pomeriggio, ha confermato il ministro Riccardo Fraccaro durante la riunione, il governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento che dovrebbe essere votata giovedì. Il voto finale è atteso quindi per venerdì. Nel frattempo le commissioni Bilancio e ...

Liberi dalla plastica : nasce la partnership lombarda che unisce ecologia e Sport : È stata presentata al Pala Agnelli Chorus Volley Bergamo Academy, il nuovo ambizioso progetto della pallavolo bergamasca. Questi i numeri dell’associazione: 10 società fondatrici per un totale di quasi 2000 atlete supportate dalle famiglie e da uno staff di alto profilo in grado di comporre programmi di allenamento pensati per incrementare il livello delle atlete dal punto di vista tecnico ed educativo, focalizzandosi sul lavoro di squadra e sui ...

Laura Pausini : "Mi rivedo nelle azzurre. Ho dovuto combattere contro la convinzione che la musica fosse uno Sport maschile" : La nazionale italiana femminile di calcio, portando la sua grinta e il suo talento in campo, gioca un ruolo fondamentale per sconfiggere i pregiudizi di cui, ancora oggi, sono vittime le donne. Per Laura Pausini è questo il messaggio più importante della formazione di Sara Gama e delle altre. La cantante lo spiega in una lettera a La Stampa, in cui racconta di sentirsi molto simile a queste ragazze che stanno dimostrando a ...

Auriemma su TuttoSport : “C’è il timore che Sarri voglia Koulibaly alla Juve” : Su Tuttosport, Raffaele Auriemma parla dell’arrivo di Sarri alla Juventus spostando l’ottica dalla “questione morale” al mercato. A Sarri sono sempre piaciuti Hysaj e Koulibaly. Ed è proprio il futuro di Kalidou a preoccupare i tifosi del Napoli. “E’ forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli. Ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas ...

Usa - camion che traSportava 133 milioni di api si ribalta : sciame in cielo : Un assurdo incidente stradale si è verificato a Bozeman, nel Montana, dove un tir che trasportava 133 milioni di api da miele si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata e poi ha preso fuoco. Secondo quanto riporta la stampa locale, il rovesciamento del mezzo ha causato la fuoriuscita di tutti gli insetti, che hanno così invaso tutta la zona. Lo sciame provocato è stato visibile infatti in tutta la zona, e gli abitanti del posto si sono ...

CorSport : Anche il Psg su Lozano - ma il Napoli è in vantaggio : Su Lozano, all’improvviso, è piombato Anche il Psg. Ed è un pericolo, scrive il Corriere dello Sport, perché solo un principe, un emiro, può considerare una divagazione il prezzo che ha posto il Psv per il messicano: 50 milioni di euro. Hirving ha detto che vuole giocare in Champions contro i migliori al mondo. Presumibilmente vuole farlo con il Napoli se è vero che con Raiola, suo procuratore, il Napoli tratta da tempo ed è arrivato ad un ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Trapani-Piacenza - che paura : scontro con la testa tra Bertoncini e Corradi - calciatore traSportato in ospedale : Si sta giocando il ritorno della finale dei playoff di Serie C, in campo il Trapani ed il Piacenza, a pochi minuti dal termine il risultato è sul punteggio di 1-0 grazie alla rete siglata da Nzola dopo appena 21 minuti. Poi grande paura, entra in campo l’ambulanza al “Provinciale” per trasportare in ospedale Bertoncini dopo uno scontro aereo al 26′ della ripresa con il compagno di squadra Corradi, il calciatore era ...

MotoGP Catalunya 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e Tv8 : Appena avuto il via libera dai medici (Diretta Sky Sport e Tv8) per poter scendere in pista dopo l'operazione subita al braccio destro la scorsa settimana, Fabio Quartararo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni andando a stampare con la sua Yamaha il miglior tempo di giornata nelle due sessioni di prove libere del Gp di Catalogna. Sul circuito del Montmelò, il 'rookie' francese si è tenuto dietro Andrea Dovizioso e il ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Gp Catalunya (13 - 16 Giugno). Live anche su TV8 : Il settimo GP del calendario va in scena sulla pista di Barcellona – Catalogna. Si corre su un tracciato veloce che ricorda il palcoscenico del passato GP al Mugello. Vinse Danilo Petrucci, e il successo è stata la coronazione di un sogno inseguito per lungo tempo.La classifica MotoGP ci parla però di un Marc Marquez in grande forma che sulla pista di casa cerca quella vittoria sfiorata per merito ducatista due settimane fa. ...

Le amichevoli di Juve - Inter e Milan solo su Sportitalia : Dove vedere International Champions Cup – Colpo grosso di Sportitalia che compie un altro importantissimo passo nel suo percorso di crescita nel mercato televisivo italiano. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’emittente guidata da Michele Criscitiello ha trovato un accordo con IMG per trasmettere in esclusiva e in chiaro in Italia tutta l’International Champions […] L'articolo Le amichevoli di Juve, Inter e ...

Wear OS by Google guadagna un gestore delle schede - ma la Modalità Sport latita : Mentre la Modalità Sport di Wear OS non si vede all'orizzonte, Google aggiunge una nuova pagina nell'app Android per la gestione delle schede. L'articolo Wear OS by Google guadagna un gestore delle schede, ma la Modalità Sport latita proviene da TuttoAndroid.