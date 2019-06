Lapsus di Salvini al Mall di Washington : e la scala di Rocky? : L'articolo Lapsus di Salvini al Mall di Washington: e la scala di Rocky? proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Salvini all’ambasciatore Usa : ‘A Washington andammo lì - come si chiama… alla scalinata di Rocky’. ‘Quella è Filadelfia’ : Dopo l’incontro col segretario di Stato, Mike Pompeo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha fatto visita al Lincoln Memorial accompagnato dall’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio. A un certo punto, il leader della Lega gli ha rivolto la parola: “Una volta andammo a Wahington lì, come si chiama… alla scalinata di Rocky”. “Ma quella è Filadelfia” è stata la replica di ...

Sylverster Stallone - le sorprese di «Rambo 5» e i segreti di «Rocky» : Sylverster Stallone viene accolto dal pubblico di Cannes come Rocky sul ring: con un boato. L’attore è stato omaggiato dal festival in occasione della proiezione della versione restaurata di Rambo (1982). Sly si concede molto ai fan, parlando della carriera (con alti e bassi), di Rocky e dell’ex veterano del Vietnam (i due personaggi che hanno segnato la storia del cinema), dell’odio-amicizia con Terminator-Swarzy, del ...

Cannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky! : Cannes 2019 – Sylvester Stallone durante la presentazione del trailer di Rambo V al Festival del film in Francia, conferma che il leggendario Rocky potrebbe tornare al cinema anche dopo Creed II. Ecco le parole della star di Hollywood! Cannes 2019, Sylvester Stallone a 73 anni torna al cinema nei panni del protagonista in Rambo: Last ... Leggi tuttoCannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky!L'articolo ...

Cannes - Sylvester Stallone in cattedra : “Rocky un film ottimista - Rambo era per quelli che tornavano dal Vietnam” : Rocky l’ottimista e Rambo il pessimista. Sylvester Stallone in cattedra a Cannes. Dopo Alain Delon, ecco la masterclass dell’ultimo pomeriggio del festival edizione 2019 per l’interprete di un paio d’icone cinematografiche anni ottanta poi diventate parole d’uso comune nel linguaggio di tutti i giorni. Potenza del cinema. Almeno quello “di una volta”. Il pugile un po’ rimbambito dei bassifondi di Philadelphia che sfiora il titolo dal nulla ...

