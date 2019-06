Reimagining Education | uno sguardo al futuro possibile

romadailynews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il venerdì 14 giugno, presso la John Cabot University, esperti del mondo dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della trasformazione sociale si sono avvicendati in un dialogo mirato a costruire unmigliore scommettendo sull’educazione. A complemento della tavola rotonda, una fiera dedicata all’innovazione, la tecnologia e la creatività nell’ambito dell’educazione, con 30 dei principali innovatori del settore. Iniziativa promossa e patrocinata dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Un centinaio di persone, tra operatori del settore, docenti, dirigenti scolastici, genitori e esponenti del mondo del lavoro, hanno partecipato a “”, l’evento fiera organizzato dall’Institute for Entrepreneurship della John Cabot University (JCU), in collaborazione con l’Osservatorio Cultura e Lavoro e Insegnare per l’Italia. Una tavola ...

CoderDojoSPQR : 'REIMAGINING EDUCATION: L’INNOVAZIONE ALLA CONQUISTA DEL SETTORE EDUCATIVO' OGGI OSPITI DELLA JOHN CABOT UNIVERSITY… - PergjergjiAldo : 'REIMAGINING EDUCATION: L’INNOVAZIONE ALLA CONQUISTA DEL SETTORE EDUCATIVO' OGGI OSPITI DELLA JOHN CABOT UNIVERSITY… - MindSharingTech : 'REIMAGINING EDUCATION: L’INNOVAZIONE ALLA CONQUISTA DEL SETTORE EDUCATIVO' oggi ospiti della John Cabot University… -