Omicidio di Vannini | indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli|Le

Omicidio Marco Vannini - carabiniere indagato per favoreggiamento : Omicidio Marco Vannini, carabiniere indagato per favoreggiamento Il giovane fu ucciso con un colpo di arma da fuoco nel 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. Ora nella nuova indagine finisce un militare, accusato di aver consigliato ad Antonio Ciontoli, padre della ragazza, di prendersi la colpa Parole ...

Ladispoli - Omicidio Vannini : indagato carabiniere per favoreggiamento : Aurora Vigne La Procura di Civitavecchia ha infatti aperto un'inchiesta sull'ex comandante Roberto Izzo. L'ipotesi è di favoreggiamento e falsa testimonianza C'è un nuovo indagato sull'omicidio a Ladispoli del ventenne Marco Vannini. La Procura di Civitavecchia ha infatti aperto un'inchiesta sull'ex comandante Roberto Izzo. L'ipotesi è di favoreggiamento e falsa testimonianza. L'inchiesta è stata aperta dopo un servizio delle Iene in ...

Omicidio Vannini - carabiniere indagato per favoreggiamento : “Ciontoli gli disse chi aveva sparato a Marco” : C’è un nuovo capitolo nell’inchiesta sulla morte di Marco Vannini. Il luogotenente dei Carabinieri Roberto Izzo è indagato della procura di Civitavecchia per favoreggiamento e falsa testimonianza. Lo sviluppo, rivelato dal Il Messaggero, aggiunge un nuovo tassello al caso del giovane di 20 anni ucciso da un colpo da arma da fuoco mentre si trovava nella casa della fidanzata, a Ladispoli, il 17 maggio 2015. La dinamica rimane tuttora ...

Quarto Grado Anticipazioni : Stasera il caso Marco Vannini e l'Omicidio del piccolo Leonardo Russo : Nella puntata di oggi approfondimenti sull'omicidio del piccolo Leonardo Russo, morto a venti mesi e su Marco Vannini.

Omicidio Vannini - Roberta Petrelluzzi risponde alle polemiche : “Sono indignata - siamo abituati a tifare senza capire” : “Credo che ormai non siamo più abituati al cercare il perché, ma siamo abituati a tifare. O fai parte della curva sud, o fai parte della curva nord”. Così Roberta Petrelluzzi, la conduttrice di “Un giorno in Pretura” risponde alle polemiche che si sono scatenate dopo la messa in onda della puntata dedicata al caso dell’Omicidio di Marco Vannini. Ospite di Massimo Gramellini a “Le parole della settimana“, ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ministro Trenta su Omicidio Vannini : “Chiunque sa qualcosa parli - sarà tutelato dal ministero” : “Come rappresentante delle istituzioni, mi sento di dire che bisogna andare più a fondo e che le istituzioni hanno bisogno di qualcuno che dica qualcosa in più”. Questo l’appello lanciato da Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi”, il talk tv condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove in onda stasera alle 22.45, sull’omicidio di Marco Vannini, il ...