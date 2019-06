Mondiali 2022 | per i bookmakers gli Usa rientrano in corsa

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo la maxi-inchiesta per corruzione nell’assegnazione aidelin Qatar che hanno coinvolto Michel Platini, l’ex numero uno dell’UEFA, gli analisti di Sisal Matchpoint hanno riaperto le scommesse sul Paese ospitante della prossima Coppa del Mondo.Le cause, ormai note, sarebbero attribuite a uno scambio di favori in cambio di voti, volti a cambiare l’indirizzo dei voti in favore del Paese del Golfo, a discapito di Australia, Giappone, Corea del Sud e gli Stati Uniti, la Nazione che all’epoca dei fatti sembrava la favorita. Dei ventiquattro membri del comitato che scelsero il Qatar, sedici vennero radiati e indagati per corruzione, così come il principale sponsor della candidatura di Doha, Mohammed bin Hammam, all’epoca ai vertici della Confederazione calcistica asiatica.Le nuove quote deiCome riporta AgiproNews, il caso Platini ...

