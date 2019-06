Koji Igarashi sarebbe felice di rendere Bloodstained un franchise se Ritual of the Night

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019)of theè finalmente disponibile per PS4, Xbox One e PC, con la versione Switch in uscita la prossima settimana. Ora che il gioco è arrivato, è lecito chiedersi cosa vorrà faredopo questo titolo. Stando a quanto detto dal producer in un'intervista con Eurogamer.net, un altro:"Seandrà bene sarei moltoe molto volenteroso di costruirci sopra un. In questo momento si tratta di ottenere questo gioco, però".Leggi altro...

Eurogamer_it : #Bloodstained potrebbe diventare un franchise, secondo Koji Igarashi. - cyberanimax : Bloodstained: Ritual of The Night è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, per questo Koji Igarashi ha confezionato… - Tanzen : RT @Tanzen: Dalle 21:30 gioco in diretta per la prima volta Bloodstained: Ritual of the Night, il ritorno di Koji Igarashi con i Metroidvan… -