wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un match della Bundesliga tedesca (foto: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images) di Daniela De Lorenzo Durante le scorse settimane le finali di Champions League e di Europa League hanno portato circa 132000 tifosi a occupare i posti del Wanda Metropolitano a Madrid e dello stadio Olimpico di Baku, quasi tutti in trasferta dalla Gran Bretagna. I fan del Liverpool e del Chelsea hanno potuto esultare anche grazie alla diretta tv, dove la Champions ha registrato – solo in Italia – 5 milioni di spettatori e televisioni accese. E più recentemente, stiamo vivendo le giornate dei Mondiali femminili, in cui ildelle ragazze azzurre sta suscitando una sempre maggiore attenzione del pubblico. Il 42,7 % della popolazione mondiale si interessa al: gli ultimi Mondiali di– maschile – sono stati visti da oltre 3,5 miliardi di persone. Ma tra le statistiche e percentuali ...

MilanoCitExpo : Il calcio inquina, ed è ora di accorgersene #DipartimentoInnovazioneTecnologia - kamzes : Vedete di non inquinà pure il calcio femminile (di cui comunque non vi frega na mazza) con le polemichette #ItaliaBrasile #RagazzeMondiali - pinopao : @GraziaLombardi3 @ibradiagne34 @catty8323 @aliasvaughn Inutile no, perché è gente che 'inquina i pozzi', per usare… -