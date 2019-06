Giulia De Lellis pubblica una foto privata con Andrea Iannone e poi cancella tutto

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La volontà diDe, sembra quella di condividere sin da subito con i fanquello che riguarda la sua storia d'amore con: a riprova di ciò, esiste uno scatto che la ragazza hato ieri notte sul suo profilo Instagram. Come racconta "Vicolo delle News", l'influencer aveva postato nelle sue Stories ladi un momento d'intimità che stava vivendo: nell'immagine in questione, si vede la romana avvinghiata al braccio tatuato del pilota e la stessa coperta solo da un lenzuolo bianco.vicinissimi anche sui social Non c'è niente da fare,quello che fa o diceDediventa spunto di discussione per gli appassionati di gossip. Dopo essere stata al centro delle chiacchiere per la gaffe che ha fatto alla conferenza di Agorà (dove ha dato per scontato che tutti la conoscessero), la 23enne ha riacceso i riflettori su di sé con ...

