Errore giudici, primo sì unanime Camera

Via liberain Commissione Giustizia dellaalla proposta di legge che avvia l'azione disciplinare a carico dei magistrati in caso di ingiusta detenzione. Il testo,proposto da Costa (FI),prevede che l'ordinanza che dispone il risarcimento per una persona che sia stata ingiustamente in carcere sia inviata in automatico al ministrero della Giustizia.In casi di grave violazione del Codice di procedura Penale anche al Procuratore generale in Cassazione perchè valuti l'avvio dell'azione disciplinare(Di mercoledì 19 giugno 2019)