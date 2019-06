Al via gli Esami di Maturità 2019 | alle 08 | 30 inizia la prova di italiano | 7 tracce

Maturità 2019 : prima prova al via - 5 consigli per gestire l’ansia : Oggi più di mezzo milione di studenti inizieranno la Maturità 2019: dopo settimane dedicate a tototema e simulazioni, è il momento di concentrarsi e gestire l'ansia. Ecco 5 consigli dedicati ai maturandi per affrontare la prima prova senza ansia, gestire lo stress e concentrarsi per rendere al meglio.Continua a leggere

Facebook lancia la criptovaluta Libra : «Pagamenti come inviare una foto». Da eBay a Vodafone - tutti gli operatori : Arriva Libra, la criptovaluta globale di Facebook: una nuova moneta elettronica che Mark Zuckerberg lancerà già nel 2020, come spiegato dallo stesso fondatore del social...

DIRETTA BOLIvia PERU'/ Streaming video DAZN : gli andini comandano nei precedenti : DIRETTA BOLIVIA Perù Streaming video DAZN: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, alta posta in palio nel match di Copa America 2019.

Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo! Il viaggio di Francesca Fioretti con la figlia dopo la morte di Astori : La foto tra le gigantesche montagne rosse di Petra, una mamma che tiene in braccio una bambina che osserva, rapita, la bellezza che si fissa lì dove punta lo sguardo. Francesca Fioretti, a poco più di un anno di distanza da quando il suo piccolo mondo si è sgretolato, da quando ha ricevuto una telefonata che ha segnato la sua vita, ha ripreso a viaggiare. Qualla bimba è Vittoria Astori, la figlia che ha avuto da Davide, difensore della ...

Sampdoria - i dettagli dell’offerta della cordata vialli : Sampdoria offerta Vialli – La trattativa tra Massimo Ferrero e la cordata rappresentata da Gianluca Vialli per il passaggio di proprietà della Sampdoria pare essere definitivamente sfumata. “La Repubblica – Genova” ha provato però a ricostruire i dettagli dell’offerta presentata al presidente blucerchiato, e rispedita seccamente al mittente. Il quotidiano sottolinea che la base di […] L'articolo Sampdoria, i dettagli dell’offerta ...

FLAT TAX/ Rinaldi - Lega - : pace fiscale e via gli 80 euro - ecco come la finanziamo : Bisogna rimettere al centro le persone e l'economia reale: il taglio delle tasse farà crescere il Pil. Basta con le regole che hanno ingabbiato l'Italia

Volare senza pilota : in tantissimi pronti a viaggiare sugli aerei del futuro : Una ricerca ANSYS rivela che il 70% degli intervistati si aspetta di viaggiare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il Global Autonomous Vehicle Study di ANSYS analizza l’atteggiamento dei consumatori nei confronti dei velivoli autonomi Il 70% delle persone intervistate afferma di essere pronto a Volare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il dato emerge da un’indagine globale commissionata ...

Il programma dei concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019 - al via dal 18 giugno : date e biglietti in prevendita : Parte da martedì 18 giugno l'appuntamento coi concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019: la kermesse di musica, incontri, eventi e street food torna ad animare il laghetto del parco più selvaggio della Capitale, per tutta l'estate. Alcuni degli artisti del calendario di quest'anno devono ancora essere annunciati, ma il programma dei concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019 è già molto nutrito. E vanta degli after party ad ingresso ...

Cagliari : il futuro di Barella sembra davvero deciso - anche Joao Pedro potrebbe andare via : Cagliari sempre in movimento sul mercato. Nicolò Barella è sempre uno degli elementi più desiderati del calciomercato. Grazie all'ennesima stagione importante, il centrocampista Cagliaritano è divenuto uno dei pezzi pregiati del nostro calcio. Per lui si sono fatte avanti alcune società importanti, italiane ed estere. Pare però che, al momento, il club che ha avanzato la migliore proposta sia l'Inter. Antonio Conte lo vuole nel suo nuovo ...

Matteo Salvini - la vera ragione del viaggio negli Stati Uniti. Retroscena : altro passo verso il potere : La visita lampo di Matteo Salvini negli Stati Uniti cade in un momento di media tensione internazionale e di alta confusione politica in Italia. Il fronteggiamento militare tra Usa e Iran nel Golfo dell'Oman è l'ultimo segnale di un conflitto a bassa intensità destinato ad acuirsi. Washington sta g

Giro di Svizzera 2019 : dominio di Peter Sagan! Tappa e maglia per lo slovacco. Secondo Elia Viviani : Peter Sagan è tornato a brillare in Europa! Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha letteralmente dominato il traguardo di Murten, sede di arrivo della terza frazione del Giro di Svizzera 2019. Per l’ex campione del mondo questa è la terza vittoria stagionale dopo le prime due conquistate al Tour Down Under e al Giro di California; il trionfo odierno, inoltre, è anche il suo diciassettesimo sigillo dal 2010 ad oggi in terra elvetica. Sagan ha ...

Totti via dalla Roma : “Hanno voluto togliere i romani dalla squadra e ci sono riusciti. Non resterò disoccupato” : “Hanno voluto questo, i Romani via dalla Roma, e ci sono riusciti”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo mese valuterò le proposte sul tavolo. Quella che mi farà stare meglio la raccoglierò con tutto il cuore”. Francesco Totti, l’addio polemico alla Roma: “Tenuto fuori da tutto, mai coinvolto” ...

Fecondazione eterologa : via libera del Consiglio di Stato alle donazioni : Parere favorevole del Consiglio di Stato al regolamento sulla donazione di cellule riproduttive per la Fecondazione eterologa, ma con alcuni limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il parere, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sul regolamento con cui sono state recepite appunto in Italia alcune direttive europee sui tessuti e cellule umani ...

Le spiagge più belle di cui non hai mai sentito parlare (secondo gli influencer di viaggio) : Questo articolo è apparso originariamente su HuffPost Us.Per molte persone, estate significa giorni di ozio trascorsi in spiaggia. Mentre ci sono un sacco di bellissime spiagge tra cui scegliere in giro per il mondo: perché non andare lontano e trascorrere un po’ di tempo (virtuale) in alcuni dei posti meno conosciuti del globo?I ragazzi di Tiny Atlas Quarterly (se non li segui su Instagram, fallo subito) hanno chiesto alla ...